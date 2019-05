Sabato 11 maggio dalle 9.30 alle 13. Per i più piccoli “Con le mani Im-Pasta” organizzato dalla Fattoria di Lori. Ci sarà anche un convegno su “Grani, farine e falsi miti sull’alimentazione”. Possibilità di acquistare i prodotti locali

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un appuntamento che accompagnerà il Centro Agroalimentare nella bella stagione 2019 (in attesa che il sole faccia capolino sul serio): si tratta de “Il Mercato del Contadino” che sarà organizzato ogni secondo sabato del mese, da maggio a settembre, al Centro Agroalimentare di San Benedetto del Tronto, in via Valle Piana, presso il Mercato Ortofrutticolo.

Il primo appuntamento è sabato 11 maggio, dalle 9.30 alle 13. Nel mercato saranno esposti i prodotti agricoli locali dei coltivatori della zona e saranno organizzati anche degli eventi: assieme a La Fattoria di Lori un piccolo laboratorio per grandi e piccoli, “Con le mani Im-Pasta“, gratuito e solo su prenotazione (info 3385820212).

Sarà anche organizzato il convegno “Grani, farine e falsi miti sull’alimentazione” alle ore 10.30 presso la Galleria del Centro Agroalimentare.

Per informazioni 0735.753774 – contatti: centro@agroalimentare.it; facebook.

