MARTINSICURO – Gioca per la prima volta una schedina da 5 euro al SiVinceTutto e vince 68mila euro. Festa grande alla tabaccheria La Cucala di Martinsicuro dove ieri un fortunato giocatore ha indovinato la combinazione vincente di sei numeri del concorso satellite del Superenalotto.

“Sì è un nostro cliente affezionato – le parole di Silvana Di Quirico, titolare della storica tabaccheria La Cucala situata nel cuore del lungomare cittadino – Era la prima volta che tentava la giocata in questo concorso, mercoledì pomeriggio è entrato chiedendo a cosa potesse giocare e gli abbiamo proposto questo concorso. Ieri mattina è tornato dicendo di aver vinto e poco dopo abbiamo validato la vincita. Siamo contentissimi per lui. Se ci farà un regalo? Non saprei, adesso dovrà andare a Roma con il biglietto vincente e tutti i suoi dati bancari per poi ricevere la somma vinta. Generalmente passano pochi giorni”.

Una vincita lorda di 68.413,56 euro che, decurtata di tasse e trattenute, porterà comunque 60mila e 264 euro nelle tasche del fortunato giocatore.

