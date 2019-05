Il prezzo del tagliando per il settore ospite, comprensivo delle commissioni di prevendita, è di 13.50 euro. Ecco dove e come acquistarlo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Conto alla rovescia avviato.

La Samb giocherà domenica 12 maggio il primo turno dei Playoff di Lega Pro contro SudTirol. Rossoblu impegnati in trasferta, si gioca a Bolzano alle ore 15, è ufficiale.

Saranno 500 i biglietti a disposizione per la tifoseria sambenedettese.

I tagliandi saranno acquistabili online su www.ciaotickets.com o presso i punti vendita autorizzati.

Partirà nel pomeriggio odierno la prevendita.

I 500 biglietti disponibili per il settore ospite saranno acquistabili senza obbligo di supporter card sia online, sul sito www.ciaotickets.com , che nei punti vendita autorizzati. La prevendità per il settore ospiti terminerà sabato 11 maggio alle 19 e il giorno della gara il botteghino ospiti resterà chiuso. Tuttavia, sarà possibile acquistare allo stadio Druso il tagliando per gli altri settori.

Il prezzo del tagliando per il settore ospite, comprensivo delle commissioni di prevendita, è di 13.50 euro.

I punti vendita Ciaotickets attivi per la prevendita sul territorio sono:

TABACCHERIA MARCHIONNI Via Ischia, 193/195 Grottammare (AP)

BAR TABACCHI ANGHEL via Galilei 1 Grottammare (Ap)

TABACCHERIA SMOKESHOP – Via Fiscaletti, 16 – San Benedetto del Tronto (AP) – 0735 592431

BAR TABACCHERIA PASUBIO – Via Pasubio, 60 – San Benedetto del Tronto (AP) – 0735 658658

L’ISOLA DEL TESORO – Via Cesare Luciano Gabrielli, 114 – San Benedetto del Tronto (AP) – 0735 658258

TABACCHI MARE – Via del Mare, 224 – San Benedetto del Tronto (AP) – San Benedetto del Tronto (AP) – 073 5753941

TABACCHERIA AMARCORD – Via Amilcare Ponchielli, 13 – San Benedetto del Tronto (AP) (AP) – 0735 751697

TABACCHERIA QUADRIFOGLIO – Via Bartolomeo Colleoni, 5/B – San Benedetto del Tronto (AP) – 0735 753226

PERTUR VIAGGI – Via Gioacchino Pizzi, 45 – San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto (AP) – 0735 594456

