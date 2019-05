SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Riviera si prepara ad ospitare un grande evento sportivo.

E’ stato ufficializzato il match di Rugby fra la Nazionale Italiana e la Russia il 17 agosto al “Riviera delle Palme”.

Qui l’articolo

Per l’impianto sambenedettese sarà la prima partita di palla ovale in assoluto. Nel 2014 l’Italia scelse lo stadio di San Benedetto per allenarsi in vista dell’amichevole contro Samoa al “Del Duca” di Ascoli.

E a Samoa toccò un altro stadio sambenedettese per le sessioni di allenamento: il glorioso Ballarin.

Era il 6 novembre 2014 e molti curiosi e appassionati di Rugby si radunarono all’interno del vecchio impianto per ammirare le gesta degli atleti.

La Nazionale delle Samoa fu ospite dell’Unione Rugby di San Benedetto.

A distanza di cinque anni fa un po’ effetto rivedere quelle immagini e ad associarle a quelle attuali dove il Ballarin è in fase di demolizione.

Scusate la nostalgia.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.