SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Sabato 11 maggio, alle ore 21.15 presso il Teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto andrà in scena il secondo saggio dei partecipanti al corso di teatro del primo anno, organizzato da “OffiCine Teatrali“, la scuola di recitazione diretta dal regista e attore Marco Trionfante.

Gli allievi si cimenteranno nell’interpretazione di uno spettacolo teatrale dal titolo “Storie di Famiglia” regia di Marco Trionfante. I corsi godono del Patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto.

Andranno in scena: Elena Cuomo, Stefano Vallorani, Davide Ferretti, Andrea Giri, Asia Ciarrocchi, Ester De Matteis, Franca Cicchi, Stefano La Luna, Nadia Civita, Federica Talamonti, Diletta Pandolfi, Sonia Di Giacinto, Alessandra Romandini e Stefano La Luna. Tecnico Audio-luci: Cosimo Guadalupi.

I biglietti si potranno acquistare direttamente al botteghino la sera dello spettacolo al costo di 7 euro. Quest’anno accademico è stato particolarmente fortunato, probabilmente sulla scia dell’apprezzamento suscitato da quelli precedenti ma anche del successo in ambito nazionale della Compagnia Teatrale “Gli O’Scenici” che proprio a novembre ha collaborato con Warner Bros per un evento a Milano e di nuove collaborazioni in ambito cinematografico.

Oltretutto stanno già arrivando richieste di iscrizione anche per il prossimo anno che, come annunciato dallo stesso Presidente, saranno a numero chiuso. Gli allievi, quest’anno, hanno avuto ulteriore modo di affinare le loro abilità recitative attraverso lo Stage di alta formazione teatrale organizzato con Giulio Base, regista e attore recentemente premiato a Venezia e con Michele Monetta, docente e membro del Consiglio dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico Roma, insegnante di recitazione e Commedia dell’Arte all’École-Atelier Rudra del coreografo Maurice Béjart in Svizzera.

Grande è la soddisfazione per Marco Trionfante, che in questi anni ha visto crescere il suo progetto di divulgazione teatrale e che certamente non si ferma qui. Grandi sono le prospettive anche per il futuro, con novità che si aggiungono anno dopo anno, puntando non solo sulla formazione accademica ma anche sulla preparazione pratica dei docenti.

I corsi di “OffiCine Teatrali” offrono un percorso formativo completo, in cui l’Allievo ha la possibilità di entrare con competenza e stabilità nel mondo dello spettacolo. Lo scopo è quello di mettere in pratica subito le competenze che via via si vanno ad acquisire.

Info Accademia OffiCine Teatrali: www.officineteatrali.org Telefono 0735 566172 – 3921603029 (10-18 da lunedì a venerdì).

