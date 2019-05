RIPATRANSONE – Importante riqualificazione nell’entroterra.

Mercoledì 8 maggio sono partiti i lavori per il rifacimento dell’illuminazione Pubblica nella Frazione di San Giuseppe (Contrada Tosciano). L’impianto in corso di sostituzione, prossimo all’omonima Chiesa Rurale, risultava infatti danneggiato a causa della vetustà dei corpi illuminanti e dell’azione degli agenti atmosferici.

L’intervento previsto, consegnato alla ditta Sato di Ascoli Piceno, includerà lo smantellamento delle tre strutture d’illuminazione esistenti e l’installazione di nuovi pali per un totale di cinque unità, con la posa delle relative basi di fondazione ed il cablaggio delle nuove linee elettriche, andando quindi a migliorare le condizioni di visibilità sia per la numerica di punti luce che per la tecnologia che verrà adottata, conforme ai recenti standard di legge.

“L’intervento del rifacimento dell’illuminazione pubblica di San Giuseppe contribuirà non solo a valorizzare la frazione e a fornire occasioni di aggregazione ai suoi abitanti e alle giovani famiglie che hanno deciso di stabilirsi nella località ma anche a mettere in sicurezza una porzione della rete viaria locale percorsa intensamente dai ripani e dagli imprenditori agricoli del territorio”, riferisce il Primo Cittadino Alessandro Lucciarini De Vincenzi.

