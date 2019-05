SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per qualcuno potrebbe essere stata una interessante esperienza bucolica. Per altri invece non è stata una piacevole esperienza, bensì una situazione che avrebbero voluto evitare volentieri.

Parliamo della vicenda che ha visto un numeroso gregge di pecore stanziare, per circa un mese, nei pressi di via Valle Piana, nel quartiere Agraria a Porto d’Ascoli.

Nonostante la permanenza del gregge fosse stata autorizzata sia dagli uffici comunali che dal proprietario del terreno, gli abitanti della zona si sarebbero lamentati soprattutto per il cattivo odore derivante dalla presenza delle pecore.

La situazione, comunque, sembrerebbe ormai risolta: stamane, per la gioia dei residenti, pastore e gregge avrebbero lasciato la zona, portando con sé il cattivo odore che arrecava disturbo da un mese.

