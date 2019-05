GROTTAMMARE – Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha diffuso un filmato sull’incendio di oggi sulla costa.

Qui l’articolo

A Grottammare, nel primo pomeriggio dell’8 maggio, ha preso fuoco un bungalow vicino alla Valtesino e alla piscina comunale di un campeggio dismesso. Le fiamme hanno danneggiato solo una struttura, i pompieri hanno evitato tempestivamente la propagazione del rogo.

Ecco il video

#8maggio, uno dei bungalow in un campeggio a #Grottammare (AP) va in fiamme: intervengono i #vigilidelfuoco per domare l’#incendio ed evitare la propagazione alle strutture vicine #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/9b11Hgui13

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 8, 2019