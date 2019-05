GROTTAMMARE – Lavoro per i Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio dell’8 maggio.

A Grottammare hanno preso fuoco dei bungalow in zona Valtesino e nelle vicinanze della piscina comunale.

Le strutture fanno parte di un campeggio dismesso secondo le prime indiscrezioni. Causa del rogo da chiarire.

Pompieri sul posto per lo spegnimento delle fiamme. Per fortuna non ci sarebbero conseguenze a persone.

