SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arrivano in città i “Giochi senza Quartiere”. Sabato 11 maggio 2019, dalle 15.30 alle 19, nell’area verde del parco SS. Annunziata in zona Agraria, tutti i bambini e i ragazzi di San Benedetto del Tronto potranno trascorrere un pomeriggio all’aria aperta impegnandosi in attività ludico-ricreative e sportive completamente gratuite.

Oltre al fascino dei giochi tradizionali (tiro alla fune, corse con i sacchi, percorsi ad ostacoli), i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni e le loro famiglie saranno coinvolti in una serie di laboratori e giochi a sfondo educativo all’insegna dello stare bene insieme: in programma giochi di ruolo e giochi narrativi finalizzati alla gestione e al riconoscimento delle proprie emozioni.

Numerosi, inoltre, i laboratori a tema a cura del Centro Ludico Polivalente 0-100 comunale di Via Gronchi: “Quel mazzolin di fiori” (laboratorio creativo per la festa della mamma), “Primavera ti salutiamo così” (laboratorio creativo a tema), Laboratorio di pittura e Truccabimbi.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di aggregazione e socializzazione unico sia per i ragazzi che per le loro famiglie. Solo in caso di pioggia, la manifestazione sarà rinviata a sabato 25 maggio.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0735/794324 o mandare una mail a montautis@comunesbt.it.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.