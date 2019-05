Per il 175° anniversario della nascita e il 140° della morte. Sarà l’unica tappa in una diocesi marchigian

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella ricorrenza del 175° anniversario della nascita e il 140° della morte di Santa Bernardette Soubirous, le reliquie della santa di Lourdes saranno in 34 diocesi italiane e, dal 18 al 21 maggio, anche a San Benedetto, unica diocesi marchigiana.

Beatificata nel 1925 e canonizzata l’8 dicembre 1933 nel da Papa Pio XI, la figura di Bernadette è indissolubilmente legata a Lourdes e la Santa è venerata in tutto il mondo. Il santuario francese ha dedicato il 2019 in particolare a Bernadette e ha deciso di renderle onore portando in pellegrinaggio le sue reliquie. Insieme ad esse giungerà da Lourdes anche una statua della Vergine Maria.

Nella diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto le reliquie saranno presenti 18 al 21 maggio presso la Cattedrale Madonna della Marina di San Benedetto del Tronto.

Il programma di massima sarà il seguente:

Sabato 18 maggio 2019

Ore 18 Accoglienza e preghiera del Rosario

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Gervasio Gestori, vescovo emerito.

Domenica 19 maggio 2019

Ore 18 Preghiera del Rosario

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Carlo Bresciani, vescovo diocesano.

Ore 21 Rosario meditato e processione aux flabeaux

Lunedi 20 maggio 2019

Ore 18.00 Preghiera del Rosario

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Romualdo Scarponi, amministratore della Cattedrale.

Ore 21 Rosario e catechesi mariana

Martedì 21 maggio 2019

Ore 18 Preghiera del Rosario

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Gervasio Gestori, vescovo emerito.

Ore 21 Celebrazione di saluto presieduta da don Patrizio Spina, vicario genrale.

Il 22 maggio le reliquie di Santa Bernadette saranno trasportate nella diocesi di Civita Castellana.

