SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Numerosi i temi che stanno a cuore ai cittadini del quartiere Sant’Antonio. La seconda assemblea annuale del comitato ha affrontato diverse tematiche, prima fra tutte il futuro di Villa Rambelli Cerboni, uno dei patrimoni della città.

Ad esporre il progetto per rendere di nuovo fruibile il parco della struttura è Graziano Calvaresi di Antropos, associazione capofila del progetto: “Da gennaio abbiamo fatto diversi interventi per rendere utilizzabile il parco. Da una “selva oscura” abbiamo cercato di riportarlo a uno stato di accesso fisico possibile. Attualmente si possono ripercorrere i vialetti e presto sarà possibile il riuso effettivo di questo spazio, che potrebbe essere un’oasi di pace in un punto nevralgico della città, a due passi dal centro e dalla Statale. Speriamo rimanga in futuro a disposizione della cittadinanza e di questo quartiere”.

I ringraziamenti per la concretizzazione del progetto arrivano dal suo ideatore Claudio Tribuiani e parole di orgoglio provengono dall’assessore alle politiche sociali Emanuela Carboni.

Sulla sicurezza, la viabilità e l’igiene pubblica, il presidente del comitato Pietro Colucci spiega come il quartiere viva i disagi del traffico e dell’attraversamento della città, a causa della presenza delle scuole e degli uffici. Quindi, l’assemblea chiede le tempistiche per la realizzazione della rotatoria in Via Voltattorni.

A rispondere il vicesindaco Assenti: “Abbiamo delle ipotesi progettuali, anche per la costruzione di una rotatoria “a banana” in zona ospedale. Il progetto più avanti è quello su Via Voltattorni, su cui stiamo ragionando concretamente, anche grazie al proprietario del Mc Donald che si è reso disponibile per il finanziamento dell’opera”.

“Sulla sistemazione stradale – ammette Assenti – Siamo in ritardo col progetto. Ora che abbiamo ottenuto il finanziamento di 600 mila euro inizieremo presto”.

Sulla sicurezza e la videosorveglianza, invece, spiega il vicesindaco: “Il personale di polizia municipale che abbiamo in dotazione è di 39 unità, aumentate di 10 nel periodo estivo. In merito alla videosorveglianza, oltre le 12 telecamere in centro ne istalleremo altre arrivando a una copertura di circa 130. Una volta cercato di risolvere il problema movida, ora cerchiamo di coprire gli accessi alla città per controllare gli atti criminosi. Su tale progetto, stiamo cercando di attivare la gara per i lavori strutturali e acquisto del materiale”.

Richieste e polemiche sorgono proprio in merito alla movida e alla necessità di maggiori forze di polizia “Ma questo – chiarisce Assenti – non dipende dal comune. Anche noi contestiamo e combattiamo per avere più forze dell’ordine, ma è lo Stato che dovrebbe venirci incontro”.

Alcuni cittadini, poi, chiedono all’amministrazione tempistiche certe sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche promesse. Assenti prova a rassicurare i cittadini, spiegando anche che la vendita della scuola Curzi, tanto criticata, ha permesso di ricavare fondi per i lavori al Ballarin, per il rifacimento dell’ultimo tratto di lungomare e di Piazza Montebello. Sulle date certezze non ce ne sono, ma “per il lungomare – spiega il vicesindaco – entro l’estate sarà presentato il progetto e verso settembre la gara. Per Piazza Montebello, il 5 agosto scorso è stato approvato il progetto preliminare e stiamo lavorando per quello definitivo”.

La discussione si sposta poi sul destino del Palazzo ex Enel, il cui piano terra di 600 mq dovrebbe diventare di proprietà del comune. Anche in questo caso è Assenti a dare spiegazioni: “Il passaggio di proprietà non è mai stato fatto, ci sono delle problematiche contrattuali che stiamo cercando di risolvere. Dopo il collaudo definitivo, andremo dal notaio e, se all’atto formale il passaggio non avverrà, passeremo alle carte bollate”.

Si passa alla discussione in merito a Parco Cerboni, su cui interviene l’assessore Traini spiegando che il bando regionale, che avrebbe permesso la riqualificazione della zona grazie all’impego dei disoccupati, non è stato possibile. “Cercheremo quest’anno di sistemare l’area, anche con l’aiuto della PicenAmbiente. È stato già fatto un progettino che porteremo avanti nei prossimi giorni”.

Altri temi affrontati sono stati il futuro della sottostazione di via Piemonte e la questione delle barriere fonoassorbenti. Sul primo problema, spiega Traini: “C’è stato un incontro ad Ancona con Rfi, in cui è emerso che esiste un progetto per deviare parte della linea. Il fatto è che i tralicci sono di proprietà della Terna, quindi i tempi per la risoluzione della questione saranno più lunghi”.

Sulle barriere fonoassorbenti, aggiunge l’assessore al bilancio: “Il 30 aprile è arrivato il progetto che gli uffici stanno studiando. Entro 60 giorni verranno fatte delle osservazioni, cercando di contemperare l’esigenza del rumore e dell’impatto ambientale”.

