GROTTAMMARE – Prosegue con successo e buona adesione una kermesse presente sulla costa.

Energie Vive Focus #1, rassegna realizzata dal Comune di Grottammare, Amat, con il contributo di MiBAC e Regione Marche, e Associazione Culturale Profili Artistici propone sabato 11 maggio al Teatro delle Energie il capolavoro diČechov «Il giardino dei ciliegi» con gli attori del corso avanzato dell’Accademia di Teatro di San Benedetto del Tronto diretti da Eugenio Olivieri.

Prodotto da Profili Artistici lo spettacolo vede in scena Emanuela Piersimoni, Davide Ripani, Smeralda Straccia, Giuseppe Plebani, Denise Pignotti, Nicolò Tomassini, Andrea Ballanti, Michele Petrocchi, Andres Rivera Garcia, Diletta De Simplicio, Valerio Silverii. I costumi sono di Beatrice Alessiani, le scene di Francesca Cocci Grifoni con la collaborazione di Martina Tacchetti

Gaia Ferracuti firma le luci, Desy Andreozzi il parrucco. Angelica Marcucci è assistente alla regia.

«Nelle comuni rappresentazioni della commedia – annota il regista Olivieri – il messaggio principale è l’effetto che i cambiamenti sociali hanno sulle persone. Io ho preferito privilegiarne un altro: l’attaccamento alla propria casa e i sentimenti che lo alimentano, che costituiscono il tema profondo di quest’opera teatrale. Come noto, Čechov s’ispirò a una vicenda personale: la madre, sommersa dai debiti, fu costretta a vendere la casa dove Čechov era nato. Un’attenta lettura del testo, unita allo studio approfondito delle battute dei personaggi, che nel susseguirsi degli atti crescono e maturano, evidenzia quanto e perché ciascuno di questi sia legato al Giardino dei Ciliegi. Questa analisi mostra quali sentimenti profondi si agitano nei personaggi: uno su tutti, perché non è l’unico ma il più importante, l’amore»

Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico in vendita a 10 euro; carnet di 3 o più biglietti al costo ridotto di 8 euro l’uno [riduzione del 20 %] alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30. info e prevendite Amat 071/2072439 www.amatmarche.net, Call Center dello spettacolo delle Marche 071/2133600. On line su www.vivaticket.it

Inizio ore 21.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.