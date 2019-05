SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Edizione numero 38 per una rassegna molto sentita in Riviera e non solo.

Parliamo di “Incontri con l’Autore”, la kermesse organizzata dall’associazione culturale “I Luoghi della Scrittura” capitanata dallo storico presidente Domenico “Mimmo” Minuto che avrà luogo a San Benedetto nella stagione estiva.

L’8 maggio, al Comune sambenedettese, si è tenuta la conferenza di presentazione con amministratori e organizzatori presenti, e sono indiscrezioni anche sui cinque finalisti del Premio Strega 2019 e la vincitrice del Premio alla Giovane Promessa della Letteratura Italiana 2019.

Eventi che saranno presentati anche al Salone del Libro di Torino, una vetrina sempre apprezzata.

Le location di “Incontri con l’Autore” saranno la Palazzina Azzurra, piazza Sacconi al Paese Alto, Circolo Nautico, il giardino dell’Asilo Merlini principalmente. Svelati quattordici protagonisti della kermesse fra cui Maurizio De Giovanni, Cristiano Militello, Alesssandro Bonan, Gianrico Carofiglio e anche Massimo Giletti (con data e luogo ancora da decidere per quest’ultimo).

A Loreta Minutili sarà assegnata la “Giovane Promessa della Letteratura Italiana” per il testo “Elena di Sparta (Baldini e Castoldi) con cerimonia il 27 giugno alla Palazzina Azzurra, ore 21.30.

I cinque finalisti del Premio Strega 2019 saranno alla Palazzina Azzurra il 16 giugno, alle 21.30.

Ecco la diretta Facebook della conferenza odierna

https://www.facebook.com/rivieraoggi.it/videos/334656963914833/

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.