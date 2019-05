SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si rallegra ogni core./Sì dolce, sì gradita/Quand’è, com’or, la vita?

Tre fra i versi più intensi di Giacomo Leopardi, tratti dalla canzone La quiete dopo la tempesta, sono stati lo spunto per la nona edizione del Concorso nazionale di scrittura‘Raccontar…scrivendo’ indetto dall’associazione “La casetta degli Artisti” di Recanati, nell’ambito del quale si sono particolarmente distinte due allieve del Liceo Scientifico Statale ‘Rosetti’ di San Benedetto del Tronto.

Si tratta di Sara Vecchio, della classe 1 M, giunta quarta, e Valeria Malavolta Turchet, della classe 2 A, che si è collocata tra il sesto ed il dodicesimo posto ex aequo.

Le studentesse sono state premiate a Recanati durante la cerimonia ufficiale svoltasi sabato 4 maggio presso il Teatro Persiani. Il concorso aveva lanciato agli studenti la sua proposta, ossia commentare alcuni versi leopardiani, tratti da differenti opere; per gli alunni delle scuole superiori la citazione è giunta dalla celeberrima canzone leopardiana in cui il poeta si sofferma su alcuni dei temi filosofici prediletti, il piacere e sul dolore.

I testi pervenuti da tutta Italia alla giuria sono stati oltre 5 mila e oltre mille quelli relativi alla scuola superiore. Il Rosetti è l’unica scuola in Italia che vede due studenti in posizioni di merito, confermando così l’ottimo risultato già evidenziato nell’edizione dello scorso anno.

Una bella soddisfazione per Sara (peraltro già finalista nazionale alle Olimpiadi dell’Italiano) e Valeria, ma anche per la loro insegnante di italiano, la professoressa Anna Amelia Breccia, che le ha coinvolte nel concorso, e per tutto l’istituto che, per tramite della Dirigente Scolastica, Stefania Marini, si unisce alle congratulazioni per le due bravissime studentesse.

