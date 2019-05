San Benedetto – Domenica scorsa 5 maggio alle ore 10.30 presso la chiesa dei Padri Sacramentini si sono uniti in matrimonio Alberta De Berardinis e Dimitri Sfrappini. Brunch da Bollicina alle ore 13 e infine cena all’hotel Excelsior, una giornata piena di festa.

Agli sposi i nostri migliori auguri per una vita insieme ricca di serenità. Ai famigliari il saluto affettuoso di tutta la redazione, e in particolare ai genitori di Alberta che hanno organizzato l’evento in maniera veramente impeccabile. A mamma Teresa un grande abbraccio dal nostro direttore, che può considerarsi il suo “fratellone” per la grande amicizia che legava le loro famiglie.

In allegato un bel video dei momenti più importanti della cerimonia.

