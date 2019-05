SAN BENEDETTO DEL TRONTO – C’è serenità, finalmente, intorno all’ambiente rossoblu dopo un periodo non facile.

La vittoria nel derby contro la Fermana e la qualificazione ai Playoff di Lega Pro hanno ridato nuova linfa alla Samb e ai giocatori di mister Giuseppe Magi.

Ora i sambenedettesi attendono di sapere chi affrontare negli spareggi validi per la promozione: Vicenza o Sud Tirol.

Il difensore Giacomo Biondi ha, nel frattempo, incontrato la stampa nel pomeriggio del 7 maggio e fatto il punto della situazione.

“Non solo Fermo, sono tre domeniche che a mio parere stiamo dimostrando il nostro valore – esordisce Biondi – c’è entusiasmo ora ed è un bene in vista dei Playoff”.

Vicenza o Sud Tirol? Biondi rispetta entrambe ma non mostra timore: “In campionato abbiamo dimostrato di giocarcela quindi non scelgo, saremo pronti, questo è importante”.

Mina vagante la Samb in vista dei spareggi? “Potremmo esserlo, abbiamo preso fiducia e stiamo bene fisicamente. Possiamo affrontare bene i Playoff”.

Pensieri su Russotto e Stanco, in buona forma nelle ultime uscite: “Russotto e Stanco ci danno tanto in quest’ultimo periodo e sono due pedine fondamentali. Ci aiutano molto nel corso della gara”.

Il ritorno di Magi secondo Biondi: “Con mister Magi giochiamo molto la palla ma stiamo attenti anche alle coperture”.

Il difensore analizza la sua stagione: “Per me è stato un torneo positivo, dopo tre anni di serie D penso di essermi riscattato. Non trovavo spazio all’inizio ma poi ho giocato e penso di aver dimostrato il mio valore. Voglio fare bene i Playoff per il bene della Samb principalmente”.

Partite secche nei Playoff cosa dovrà fare la Samb? “Tanta concentrazione, specie in fase difensiva. Dobbiamo comunque giocarcela a viso aperte. Giocare fuori casa può essere negativo ma anche positivo perché dobbiamo solo vincere. Vincere a Fermo ci ha sbloccato dato che soffrivamo il mal di trasferta (n.d.r. ultima vittoria a Verona) e speriamo che possiamo replicare a breve”.

