GROTTAMMARE – Sulla costa è in arrivo una manifestazione molto interessante dal punto di vista enogastronomico ma non solo.

Il 7 maggio è stata presentata al Comune di Grottammare la prima edizione di “Percorsi di Gusto”, rassegna organizzata da Confartigianato Ascoli-Fermo-Macerata in programma nei giorni 11 e 12 maggio, meteo permettendo: in caso di maltempo l’evento verrà posticipato in altra data.

L’incontro è tenuto nella Sala di Rappresentanza del palazzo municipale ed erano presenti il sindaco Enrico Piergallini, Natascia Troli Presidente Confartigianato Ascoli-Fermo, Lorenzo Rossi assessore comunale Attività produttive, Daniele Antonini responsabile Confartigianato sede di San Benedetto del Tronto. In conferenza anche i titolari di alcune attività coinvolte nell’iniziativa.

Coinvolti dodici locali del centro cittadino in tre percorsi enogastronomici.

Sabato a cena e domenica a pranzo, utilizzando gli appositi ticket, si potranno scegliere tre percorsi e assaggiare, con quattro diverse tappe, le specialità proposte dai locali aderenti: del percorso pesce (costo 25 euro) fanno parte il Cin Cin Bar, il Bistrot Kursaal, i Bagni Maria Fiori 43, la gelateria Camelli mentre nel percorso carne (costo 20 euro) coinvolge invece il Pineta Caffè, il pub Dillà, la pizzeria Concetti, la gelateria Gelatissima e il percorso vegetariano (costo 18 euro) sarà proposto dall’Osteria Infinito, la pizzeria Big, la Bottega Bio Mirtillo Viola e la gelateria La Meraviglia.

“Quando le realtà commerciali si uniscono anche soltanto per una manifestazione – hanno dichiarato l’assessore Lorenzo Rossi, la consigliera Samuela Castelletti e il sindaco Enrico Piergallini insieme agli altri presenti – è sempre un successo e il plauso va alla Confartigianato che ha saputo coinvolgere tante energie diverse. E’ un progetto in sintonia con quanto da anni l’amministrazione comunale persegue, ovvero la collaborazione degli operatori, anziché la loro competizione, come beneficio per tutti”.

I tagliandi possono essere acquistati direttamente in piazza Fazzini sabato 11 dalle 18 alle 21.30 e domenica 12 dalle 11.30 alle 14.30 oppure in prevendita tutti i giorni dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 (escluso il sabato e la domenica) presso l’ufficio Confartigianato, sede di San Benedetto, in via Bezzecca 30.

Per ulteriori informazioni è a disposizione la pagina Facebook “PercorsidiGustoMarche” e il numero di telefono 3403396929.

Ecco i menu dei percorsi di gusto previsti alla rassegna

