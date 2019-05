CUPRA MARITTIMA – I 12 componenti della lista “Uniti per Cupra” guidata dall’ex sindaco di Massignano Marino Mecozzi fa il suo ingresso in scena in questa tornata elettorale.

Professionisti di ogni categoria si presentano ai cuprensi per due ragioni principalmente: il loro attaccamento a Cupra Marittima e la stima che hanno dimostrato avere nei confronti del loro caposquadra.

Dopo la presentazione della lista, il candidato sindaco fa un excursus su quelle che sono, a suo avviso, le maggiori criticità del paese; prima fra tutte il decoro urbano. Una serie di interventi di ristrutturazione, manutenzione e abbellimento di alcuni punti nevralgici del paese, che Mecozzi ritiene si trovino in uno stato di degrado: la scuola, i sottopassi, il cimitero e le recinzioni che costeggiano la ferrovia.

