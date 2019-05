SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 4 e domenica 5 maggio si è svolta a Macerata la prima fase dei Campionati Regionali di Società delle categorie Cadetti/e ed Allievi/e.

Si preannunciava un week end avaro di soddisfazioni per la Collection Atletica Sambenedettese viste le numerose assenze di alcuni atleti di spicco tra gli Orange, ma ci sbagliavamo in quanto è stato l’ennesima due giorni di gioie ed emozioni per i portacolori sambenedettesi.

Sono state ben sette le vittorie conseguite dagli atleti della Collection, buona parte delle quali conseguite dalle Allieve a partire dall’eccellente affermazione nel salto triplo di Isabel Ruggieri con 11,43, nuovo record sociale di categoria, dopo essere giunta seconda nei 100 metri ad ostacoli con 16”64.

Prime sul podio anche la vicecampionessa italiana cadette del 2018 nel lancio del disco Eva Polo che scaglia l’attrezzo a 33,55 , Giorgia Di Salvatore nel getto del peso con 11,25, suo personal best all’aperto ed infine Anthea Pagnanelli che vince nettamente i 400 metri con un sontuoso esordio in 1’01”44.

Negli Allievi, ancora una volta in evidenza i fratelli Patrizi con Luca che vince nettamente nei 200 metri con 23”36 ( vento contrario di 1,5 m/s ), giungendo quarto nei 100 in 11”57 mentre Alessio si afferma negli 800 metri con 2’07”34 dopo essere giunto secondo nei 400 metri correndo in 52”85.

Segnaliamo inoltre il secondo posto del pesista Emanuel Farella con il personal best di 13,47 a soli 11 cm dal record sociale di Biondi che resiste da 12 anni e che siamo certi verrà cancellato dal gigante di Sant’Omero entro la fine dell’anno, Edoardo Silvestri quarto nel lungo con 6,02 ma autore di nulli millimetrici ben oltre il record assoluto sociale, Mattia Polini terzo nell’alto con 1,70 e quinto nel lungo con 5,96, suo record personale ed infine Sebastian Fava secondo nei 110 metri ad ostacoli e quinto nel salto in alto. Bene l’esordio di Cristian Mezzolani nei 100 metri corsi in 12”00 e di Daniele Rossi nel disco e nel giavellotto.

Va anche registrato un buon inizio di stagione per la velocista Irene Pagliarini ( 12”66 nei 100 mt e 27”10 nei 200 ) e le prestazioni nel salto in alto ( 1,45 ) e nel salto con l’asta ( 2,20 ) da parte di Ludovica Bruni oltreché di Giulia Rossi nel lungo classificatasi quinta con 4,80 e di Giulia Iozzi settima nel disco con 25,98.

Nella categoria Cadetti, ennesima affermazione per Daniele Silvestri nei 100 metri ad ostacoli con 14”91( vento contrario 3,1 m/s ), gara dove giunge terzo l’altro Orange Davide Mancini in 16”13, mentre Daniele Ciribeni si migliora nettamente nei 300 metri giungendo secondo in 39”14. Da segnalare inoltre Matteo Collini giunto sesto nei 1000 metri con 3’33”93, Matteo Casalboni (11”10 negli 80 metri e 4,49 nel lungo ) e Michele Mazza ( 11”32 negli 80 metri e 4,76 nel lungo )

Tra le Cadette ottime performances di Alissia Catalini ( 46”40 nei 300 metri e 11”10 negli 80 ) e di Sofia Straccia ( 55”51 nei 300 ostacoli ed 1,35 nell’alto ) oltre a Martina Minuto che corre in 12”18 negli 80 metri.

Un enorme plauso va al dream team dei tecnici della Collection Atletica Sambenedettese che, ancora una volta, dimostrano il proprio valore ed abnegazione con cui preparano i giovani atleti.

Ci riferiamo ad Adalgisa Vecchiola, Anna Mancini, Carlo Sebastiani, Cesare Alesi, Federico Latini, Francesco Butteri, Mauro Marselletti, Patrizia Bruni e Peppe Giorgini. Appuntamento alla seconda ed ultima fase che si svolgerà sabato 18 e domenica 19 maggio a Fermo, al termine della quale ci saranno i verdetti finali dei Campionato Marchigiano di società della categoria Allievi/e che nel 2018 ha visto l’affermazione della Collection Atletica Sambenedettese a livello maschile ed il terzo posto a livello femminile.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.