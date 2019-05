SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Hai tra i 20 e i 35 anni e pensi anche tu che la cultura, la scienza e l’educazione siano i pilastri per lo sviluppo e il progresso del nostro Paese? Sei convinto dell’importanza della promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale d’Italia? Hai entusiasmo e voglia di metterti in gioco? Entra nel team ed unisciti alla più grande associazione giovanile per l’UNESCO!

L’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco ha pubblicato i bandi per la selezione di nuovi soci in diverse regioni d’Italia.

Anche le Marche stanno cercando dieci nuovi soci.

Ecco le caratteristiche: i candidati, cittadini italiani o cittadini LJE residenti in Italia, con domicilio nelle Marche, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, dovranno essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e/o universitario ed essersi distinti per merito in ambito scolastico e/o accademico e/o professionale, nei campi dell’educazione, della scienza e della cultura.

Costituirà ulteriore titolo preferenziale la conoscenza di base del mandato dell’UNESCO ed esperienze pregresse nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite (attività di ricerca e di studio, volontariato, tirocini, stage).

Completano il profilo affidabilità, forte senso di responsabilità, motivazione, ottima predisposizione a lavorare in gruppo, padronanza di una o più lingue straniere (inglese/francese) e buona conoscenza del proprio territorio sotto il profilo storico-artistico-culturale ed ambientale.

In particolare si ricercano candidati che abbiano competenze nei seguenti ambiti:

Educazione: esperienze in materia di didattica/ formazione/ istruzione/ educazione; conoscenze del sistema scolastico e/o universitario; competenze in ambito umanistico, scientifico e tecnico.

Fundraising, Progettazione Europea, Crowdfunding: esperienza documentabile nel settore fundraising e in campagne di crowdfunding; esperienza nell’utilizzo di piattaforme di raccolta fondi; competenze in materia di euro progettazione e bandi nazionali; competenze in ambito legislativo relativo ad associazionismo e terzo settore.

Comunicazione: esperienza nel settore comunicazione/ stampa/ social media in particolar modo legata agli enti del territorio; competenze in grafica e programmazione piattaforme web.

Organizzazione di eventi: esperienza nell’organizzazione di eventi culturali e non: dall’analisi di fattibilità e dello sviluppo del concept fino alla logistica all’allestimento e alla gestione generale dello stesso.

Tesoreria: esperienza documentabile nell’ambito economico/ finanziario rapportato al terzo settore.

I soci regionali selezionati andranno ad affiancare il Rappresentante Regionale dell’Associazione ed i soci già presenti a livello locale.

Il bando è scaricabile dal sito www.unescogiovani.it , alla pagina http://www.unescogiovani.it/wp-content/uploads/MARCHE-1.pdf

Le domande, corredate di curriculum vitae, lettera motivazionale (in formato PDF) e breve video di presentazione (della durata massima di 1 minuto, da inviare tramite un link privato su un canale a scelta del candidato, preferibilmente YouTube) dovranno essere inoltrate a mezzo posta elettronica all’indirizzo:​ marche@unescogiovani.it entro e non oltre le ore 12​ del giorno 19 maggio 2019.

L’Associazione Giovani per l’UNESCO è composta da oltre trecento giovani tra i 20 e i 35 anni, fra cui studenti, ricercatori, artisti, professionisti, manager e imprenditori, con il fine di promuovere i progetti, valori e priorità UNESCO in Italia, attraverso la partecipazione attiva dei giovani e della società civile. Costituitasi nel 2015 come Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO con lo scopo di supportare le attività della Commissione nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione, all’inizio del 2018 l’Associazione si è dotata di un nuovo statuto e ha elaborato un programma di lavoro pluriennale ancora più ambizioso.

L’Associazione, presieduta da Antonio Libonati, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento da parte del Direttore Generale dell’UNESCO per essere una delle migliori buone pratiche giovanili a livello mondiale, ed oggi è la più grande organizzazione giovanile italiana per l’UNESCO.

Per info e contatti: www.unescogiovani.it /marche@unescogiovani.it /unescogiovani

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.