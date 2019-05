SAN BENEDETTO DIRE- Tutto pronto per la prima puntata di “Schiuma e Brillantina”, il primo varietà di Riviera Oggi con un conduttore d’eccezione, il mitico dj Gianni Schiuma e la regia di Gian Marco Marconi.

Una serie di puntate che ci accompagneranno verso l’estate. Assieme a Schiuma ogni volta sarà in studio un ospite diverso, per intraprendere un viaggio emozionante verso i ricordi, passando per la musica, il cinema, la televisione e tanto altro; insomma, un amarcord da non perdere, una carrellata di divertimento assicurato.

Schiuma e Brillantina si svolge in collaborazione con “Giocondi Strumenti Musicali” che mette a disposizione la spettacolare sala pianoforti.

La prima puntata si tiene venerdì 10 maggio alle 18:30 su rivieraoggi.it, Ospite il regista sambenedettese Luigi Maria Perotti.

