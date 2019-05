ECCELLENZA CALCIO

Ecco il quadro Nazionale aggiornato di tutte le squadre che hanno vinto o sono in testa ai propri campionati regionali d’Eccellenza e sono dunque approdate o stanno per approdare in Serie D:

Abruzzo : Chieti

Basilicata: Grumentum Val d’Agri

Calabria: Corigliano

Campania: Giugliano che aveva chiuso torneo a pari punti (70) con la Frattese, ma poi ha conquistato il Campionato e la conseguente promozione in Serie D battendo la squadra di Frattamaggiore (Napoli) per 2-0 dopo i tempi supplementari nello spareggio giocato domenica 28 aprile a Castellammare di Stabia (Nel Girone A) e San Tommaso (Nel Girone B )

Emilia Romagna: Correggese (Girone A) ed Alfonsine (Girone B)

Friuli Venezia Giulia: San Luigi

Lazio: Team Nuova Florida (Girone A) e Pro Calcio Tor Sapienza (Girone B )

Liguria: Vado

Lombardia (unica regione che ha tre Gironi d’Eccellenza): Castellanzese (Girone A), Nibionnoggiono (Girone B) e Brusaporto (Girone C)

Marche: Tolentino

Molise: Vastogirardi

Piemonte e Valle D’Aosta (unica regione che non ha un proprio girone d’Eccellenza): Verbania (Girone A) e Fossano (Girone B)

Puglia: Casarano

Sardegna: Muravera

Sicilia: Licata (Girone A ) e Marina di Ragusa (Girone B)

Toscana: Grosseto (Girone A) e Grassina (Girone B).

Trentino Alto Adige: Dro Alto Garda

Umbria: Foligno

Veneto: Vigasio (Girone A) e Luparense (Girone B).

In neretto le squadre promosse in serie D.

A queste squadre sopra citate nei rispettivi Gironi di Serie D dove verranno inserite si aggiungeranno il Caldiero Terme (squadra veneta approdata in finale della Coppa Italia Dilettanti che giocherà contro il Casarano che ha già conquistato il suo Campionato d’Eccellenza Puglia) e le 7 vincitrici dei play off Nazionali d’Eccellenza.

ABBINAMENTI PLAY OFF NAZIONALI :

Primo turno (andata 19 maggio 2019 e ritorno 26 maggio 2019 -ordine dei campi stabiliti dal sorteggio):

Gruppo A) ? (Eccellenza Veneto Girone B) -Pont Donnaz Hône Arnad (Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone A)

Gruppo B) Rivarolese (Liguria) -? (Lombardia Girone B)

Gruppo C) ? (Veneto Girone A) – ? (Friuli Venezia Giulia)

Gruppo D) ? (Trentino Alto Adige)-? (Lombardia Girone A)

Gruppo E) ? (Lombardia Girone C) -? (Piemonte Valle d’Aosta Girone B)

Gruppo F) Fucecchio (Toscana Girone A) -? (Lazio Girone A)

Gruppo G) ? (Lazio Girone B) – Sorso (Sardegna)

Gruppo H) ? (Toscana Girone B)- Agazzanese (Emilia Romagna Girone A)

Gruppo I) ? (Umbria) -Progresso (Emilia Romagna Girone B)

Gruppo L) ? (Abruzzo) – ? (Marche)

Gruppo M) Canicattì (Sicilia Girone A) –Gladiator (Campania Girone A)

Gruppo N) ? (Calabria) – Biancavilla (Sicilia Girone B)

Gruppo O) Lavello (Basilicata) – Brindisi (Puglia)

Gruppo P) Agropoli (Campania Girone B) – ? (Molise)

Secondo Turno (Andata 2 giugno 2019 e Ritorno 9 giugno 2019):

Vincente D – vincente E

Vincente C – vincente B

Vincente A – Vincente G

Vincente H – Vincente L

Vincente F – Vincente I

Vincente N – Vincente M

Vincente O – Vincente P.

INFO ECCELLENZA MARCHE: L’Eccellenza Marche 2019/20 includerà oltre al Castelfidardo ormai vicinissimo alla retrocessione dalla serie D Girone F, l’Anconitana ed il Valdichienti Ponte.

L’Anconitana (squadra di Ancona. Rappresenta il glorioso Ancona calcio, fallito nell’estate 2017 dopo la retrocessione in Lega Pro Girone B e costretto a ripartire dalla 1a Categoria Marche Girone B), guidato in panchina da Francesco Nocera, ha vinto il Campionato di Promozione Marche Girone A con 2 giornate d’anticipo grazie ai 10 punti di vantaggio sulla Vigor Senigallia, 2a.

Mentre il Valdichienti Ponte (Squadra di Morrovalle [Macerata] e gioca le sue gare interne al Villa San Filippo di Monte San Giusto [Macerata]), guidato in panchina da Luigi Giandomenico, ha vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B con una giornata d’anticipo, in virtù dei 5 punti (poi scesi a 2 dopo l’ultima giornata) di vantaggio sull’Atletico Ascoli, 2°, ottenendo la promozione (la 2a consecutiva dopo quella della scorsa stagione dalla 1a Categoria Marche Girone C alla Promozione Marche vincendo i Play Off) in Eccellenza (dove approda per la 1a volta nella sua storia).

Il Valdichienti Ponte di Giandomenico si è poi laureato Campione Regionale di Promozione vincendo anche la Supercoppa (che si gioca ogni anno a fine stagione, tra la vincente del Girone A e quella del Girone B di Promozione Marche) 2019, battendo per 1-2 (31′ Andrea Lattanzi, 64’Jachetta [A], 77’Bellesi) l’Anconitana nella finale in gara unica giocata sabato 4 maggio al Comunale Del Conero di Ancona.

La 3a ed ultima squadra promossa sul campo in Eccellenza uscirà invece dalla finale Play Off Inter Girone (tra la Vigor Senigallia giunta 2a con ampio distacco nel Girone A e la vincente della finale dei Play Off del Girone B: Atletico Ascoli-Civitanovese) di Promozione Marche.

La già citata Anconitana a cui è sfuggito il triplete, ha comunque centrato il double, vincendo oltre al Campionato la Coppa Italia di Promozione Marche 2019 battendo per 3-2 (15’Ruibal, 23’Mastronunzio, 59’Andreucci [M], 86’Jachetta, 94’Andreucci [M]) nella finale in gara unica tra nobili decadute, giocata domenica 14 aprile al Comunale Helvia Recina di Macerata, la Maceratese (squadra che ha chiuso 5a in Promozione Marche Girone B e dunque parteciperà ai Play Off).

ECCELLENZA MARCHE:

ALBO D’ORO ECCELLENZA MARCHE:

1991/92: Nuova Maceratese; 1992/93: Tolentino; 1993/94 : Nuova Jesi (Jesina) ; 1994/95: Sambenedettese ; 1995/96: Lucrezia ; 1996/97: Urbania ; 1997/98 : Monturanese ; 1998/99: Civitanovese; 1999/00: Real Montecchio ; 2000/01: Cagliese ; 2001/02 : Truentina Castel di Lama ; 2002/03: Imab Urbino ; 2003/04: Pergolese ; 2004/05: Maceratese ; 2005/06: Centobuchi ; 2006/07: Recanatese ; 2007/08: Elpidiense Cascinare ; 2008/09: Bikkembergs Fossombrone (poi divenuta Forsempronese) ; 2009/10: Sambenedettese ; 2010/11: Ancona 1905; 2011/12: Maceratese; 2012/13: Matelica; 2013/14: Sambenedettese; 2014/15: Folgore Falerone Montegranaro (poi divenuta Folgore Veregra); 2015/16: Civitanovese; 2016/17: Sangiustese; 2017/18: Montegiorgio; 2018/19:Tolentino.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO-La 34a ed ultima giornata (17a ed ultima di ritorno) dell’Eccellenza Marche va in archivio con 7 successi (di cui 4 esterni) e 2 pareggi (di cui 1 a reti bianche); 20 (di cui su rigore) le reti messe a segno in questo 34° ed ultimo turno.

Due le doppiette realizzate in questa giornata, che portano le firme di: Lorenzo Alessandroni (Camerano) e Lorenzo Pagliari (Forsempronese).

Non ci sonosquadre imbattute ne in senso assoluto, ne in casa e ne in trasferta.

Primo ko interno per l’Urbania (al 2°ko consecutivo, il 6° stagionale).

Guido Galli del Fabriano Cerreto ha vinto con 23 reti la classifica marcatori 2019.

Si giocherà una sola semifinale Play Off in gara unica (al Comunale di Fabriano) mercoledì 8 maggio tra il Fabriano Cerreto (3°) e l’Urbania (4°). La vincente sarà ospite nella finale dell’Atletico Porto Sant’Elpidio (che ha chiuso Regular Season al 2°posto).

I due spareggi play out in gara unica sono: San Marco Servigliano Lorese (12°)-Camerano (15°) ed Atletico Alma Fano (13°)-Biagio Nazzaro (14a) e si giocheranno già domenica prossima 12 maggio.

Le 2 squadre perdenti retrocederanno in Promozione Marche così come Portorecanati (17°) e Monticelli (18° che ha chiuso senza punti il 2019 ed il girone di ritorno)

Risultati della 34a ed ultima giornata (17a ed ultima di ritorno) di domenica 5 maggio 2019:

Biagio Nazzaro Chiaravalle-San Marco Servigliano Lorese 1-0 (95’Brega)

Camerano-Montefano 2-1 (9’Lorenzo Alessandroni, 53’Ezzaitouni [M], 59’Lorenzo Alessandroni)

Fabriano Cerreto-Tolentino 1-1 (49’Minnozzi [T], 75’Guido Galli [F.C.])

Forsempronese-Monticelli 7-0 (13’Umberto Cazzola, 35’Luca Paradisi, 40’Battisti, 49’e 64’Lorenzo Pagliari, 72’Orci, 80’Luigi Fontana)

Grottammare-Atletico Gallo Colbordolo 1-2 (6’Manuel Muratori, 44’Ivan D’Angelo [G], 93’Stamboliu)

Pergolese-Portorecanati 0-0

Porto d’Ascoli-Atletico Alma 0-1 (68’Damiano)

Sassoferrato Genga-Atletico Porto Sant’Elpidio 0-2 (30’Zira, 85’Riccardo Cuccù)

Urbania-Marina 0-1 (42’Tommaso Gabrielloni. All’89’espulso Pietro Rossetti del Marina per gioco falloso)

CLASSIFICA FINALE:

Promozione diretta in Serie D

1) Tolentino *(D)* 71,

Zona Play Off

2) Atletico Porto Sant’Elpidio @ 63,

3) Fabriano Cerreto @ 62,

4) Urbania @ 58,

5) Atletico Gallo Colbordolo 53 (distacco troppo elevato in quanto pari ai 10 punti dalla 2a per disputare Play Off),

6) Pergolese 51,

7)Grottammare 47,

8) Forsempronese 46,

9) Sassoferrato Genga 46,

10) Montefano 46,

11) Marina 46,

12) Porto d’Ascoli 45,

Zona play out

13) San Marco Servigliano Lorese ° 42,

14) Atletico Alma Fano ° 39,

15) Biagio Nazzaro Chiaravalle ° 38,

16) Camerano ° 36,

Retrocessioni dirette in Promozione Marche

17) Portorecanati ^ 28,

18) Monticelli (-1) ^ 5.

(-1)= un punto di penalizzazione.

*(D)*= Promosso direttamente in Serie D.

@= Disputeranno Play Off

°= Disputeranno play out

^= Direttamente retrocesse in Promozione Marche.

VERDETTI REGULAR SEASON:

Tolentino è direttamente promosso in Serie D.

Play Off semifinale in gara unica (in casa della meglio classificata al termine della Regular Season) di mercoledì 8 maggio 2019 alle ore 16,30: Fabriano Cerreto (3°)-Urbania (4°).

In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si ricorrerà ai tempi supplementari per decretare la squadra vincente. Se il pareggio persisterà passerà alla fase successiva la formazione meglio classificata al termine del campionato. Sarà così anche per la finale. La vincente della 1a Fase (o semifinale che dir si voglia) affronterebbe nella finale in gara unica in programma domenica 12 maggio alle ore 16,30 l’Atletico Porto Sant’Elpidio (2°) che giocherà in casa. La vincente della finale accederà poi ai Play Off Nazionali d’Eccellenza.

Si giocherà una sola semifinale, in quanto l’Atletico Porto Sant’Elpidio (2°) ha un vantaggio (+ 10) pari ai 10 punti sull’ Atletico Gallo Colbordolo (5°). E così la squadra fermana è direttamente qualificata per la finale.

Play Out in gara unica (in casa della migliore classificata nella Regular Season) di domenica 12 maggio 2019 alle ore 16,30: San Marco Servigliano Lorese (13°)-Camerano (16°) ed Atletico Alma Fano (14°) –Biagio Nazzaro (15a).

Chi perde retrocede in Promozione Marche, chi vince si salva. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i supplementari, persistendo la parità retrocederanno le squadre peggio classificate al termine della stagione regolare.

Portorecanati penultimo (17°) e Monticelli ultimo (18°), sono direttamente retrocesse in Promozione Marche .

RIPROPOSIZIONE CLASSIFICA FINALE ECCELLENZA MARCHE 2017/18:

Montegiorgio *(D)* 61,

Porto d’Ascoli @@ 57,

Atletico Gallo Colbordolo @ 55,

Tolentino 45,

Atletico Alma Fano 42,

Forsempronese 42,

Grottammare 39,

Biagio Nazzaro Chiaravalle 39,

Atletico Porto Sant’Elpidio 38,

Camerano 37,

Urbania 37,

Marina ° 34,

Ciabbino ° ^ 33,

Pergolese ° 29,

Loreto ° ^ 28,

Ilario Lorenzini Barbara ^ 27 .

*(D)*= Direttamente promosso in Serie D.

@@= Ha disputato e vinto Play Off, approdando a quelli Nazionali, dove poi è stato eliminato in semifinale dal Classe (Emilia Romagna Girone B).

@= Ha disputato Play Off.

°= Hanno disputato Play Out.

° ^= Retrocesse dopo i Play Out.

^= Direttamente retrocessa in Promozione Marche.

CLASSIFICA MARCATORI CONCLUSIVA: (DA AGGIORNARE)

Guido Galli del Fabriano Cerreto succede a Matteo Minnozzi (che la scorsa stagione con la maglia del Porto d’Ascoli fu capocannoniere del torneo con 20 reti di cui 3 su rigore) vincendo la classifica marcatori dell’Eccellenza Marche 2018/19 con 24 gol (di cui 2 su rigore).

Alle sue spalle troviamo: Luca Fraternali (5 rigori trasformati) dell’Urbania e Marco Gaggiotti del Fabriano Cerreto con 15 centri ciascuno.

Completano podio: Enrico Bartolini (3 rigori trasformati) dell’Atletico Gallo Colbordolo e Minnozzi del Tolentino con 12 reti a testa.

Alle spalle del podio troviamo: Battisti (2 rigori trasformati) e William Cecchini della Forsempronese, Riccardo Cuccù dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Damiano (un rigore trasformato) dell’Atletico Alma Fano, Tommaso Gabrielloni (4 rigori trasformati) del Marina, Manuel Muratori dell’Atletico Gallo Colbordolo e Filippo Pagliardini dell’Urbania con 11 gol ciascuno.

A seguire Ciabuschi (2 rigori trasformati) del Grottammare e Samuele Ruggeri (2 rigori trasformati) del Sassoferrato Genga con 10 centri a testa.

Poi troviamo: De Panicis del Grottammare, Giorgio Galli (un rigore trasformato) del San Marco Servigliano Lorese e Piermattei del Sassoferrato Genga con 9 reti a testa.

Quindi seguono: Lorenzo Alessandroni del Camerano, Carsetti del Marina, l’attaccante argentino Martin Leopoldo Garcia del Portorecanati Genga e Ruzzier dell’Atletico Porto Sant’Elpidio con 8 centri ciascuno.

Poi troviamo: Gianluca Adami (3 rigori trasformati) dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Gaeta (3 rigori trasformati) del Porto d’Ascoli, Pennacchioni del Portorecanati e Terriaca (3 rigori trasformati) del Tolentino con 7 gol a testa.

A seguire: Carlos Tomas Aquino (un rigore trasformato), Bonacci e Roberto Latini del Montefano, Cavaliere (un rigore trasformato) della Biagio Nazzaro, De Vecchis (un rigore trasformato), Andrea Liberati (un rigore trasformato) e Giorgio Valentini del Porto d’Ascoli, Giuliacci del Fabriano Cerreto, Mascolo (2 rigori trasformati) del Portorecanati e Luca Paradisi (6 rigori trasformati) della Forsempronese con 6 reti ciascuno.

Seguono poi: Carlo Buresta della Forsempronese, Nicholas Caruso dell’Atletico Alma Fano, Mastrojanni (poi passato al Paterno, in Eccellenza Abruzzo nel mercato di dicembre) del Monticelli, il difensore argentino Monserrat dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Filippo Papa del Camerano, Tittarelli e Tortelli del Tolentino e Strano (2 con la maglia del Camerano e 3 con quella del Tolentino, dove si è trasferito nel mercato di dicembre) con 5 gol a testa.

Quindi seguono: Bicchiarelli e Cusimano dell’Urbania, Boutlata, Capezzani e Cicconetti del Tolentino, Lorenzo Carotti (2 rigori trasformati) e Palmucci (2 rigori trasformati) del Montefano, del Montefano, Elia Donzelli (un rigore trasformato) del Camerano, Alessandro Ferretti del Sassoferrato Genga, Gabaldi del San Marco Servigliano Lorese, Genghini e Gnaldi della Pergolese, Enrico Nacciarriti del Marina, Lorenzo Pagliari della Forsempronese, Pieralisi della Biagio Nazzaro, Zira dell’Atletico Porto Sant’Elpidio e Giacomo Calvaresi (2 di cui una su rigore con la maglia del Portorecanati e 2 di cui una su rigore con quella del Sassoferrato Genga, dove si è trasferito nel mercato di dicembre) con 4 reti ciascuno.

Poi ci sono: Matteo Baldini ed Emiliano Bartoli del Fabriano Cerreto, il centrocampista marocchino Belkaid e Manuel Tonucci dell’Atletico Gallo Colbordolo, Matteo Capriotti, Gibellieri (2 rigori trasformati) e l’attaccante gambiano Suwareh (poi passato alla Maceratese nel mercato di dicembre) del Monticelli, l’attaccante italo-argentino Ceijas dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Ivan D’Angelo, l’attaccante gambiano Ansumana Jallow e Davide Traini del Grottammare, Tommaso Gregorini e Nicola Marini del Marina, Iovannisci (un rigore trasformato), Paglialunga e Palombizio del San Marco Servegliano Lorese, Lasku (un rigore trasformato), Davide Righi e Tafani (2 rigori trasformati) della Pergolese, Daniele Leonardi del Portorecanati, Mastromonaco del Tolentino, Priorelli e Leonardo Rossini della Biagio Nazzaro, Matteo Sensi e Verdesi del Porto d’Ascoli e Trucchia del Camerano con 3 gol a testa.

Quindi troviamo: Giuseppe Aquino e Iuvalè del San Marco Servegliano Lorese, Luca Bartolini e William Bordi del Fabriano Cerreto, Bassotti, Gioacchini e Simone del Marina, Boschetti ed Andrea Savelli (un rigore trasformato) della Pergolese, Bozzi, Cantucci, Lucciarini ed Ottaviani dell’Urbania, Cinotti (poi passato alla Vigor Senigallia [squadra militante in Promozione Marche Girone A] nel mercato di dicembre), Niccolò Urso e Zepponi dell’Atletico Alma Fano, De Cesare (2 rigori trasformati), Simone Franchi e Rapagnani (un rigore trasformato) del Grottammare, Di Domenicantonio del Tolentino, Niccolò Fioravanti e Gianluca Mancini (un rigore trasformato) del Monticelli, il centrocampista argentino Pablo Ismael Garcia (2 rigori trasformati) del Portorecanati, La Forgia e Nicolò Parasecoli della Biagio Nazzaro, Monno e Lorenzo Morra del Sassoferrato Genga, Massimiliano Sampaolesi del Camerano, Alessio Schiavi del Porto d’Ascoli e Sinjari dell’Atletico Gallo Colbordolo con 2 reti ciascuno.

Ed infine troviamo: Alighieri, D’Alò, Ilario Gabrielli, Marco Gagliardi, l’attaccante franco-congolese Kabasele, Mattia Manoni, Nespeca e Luca Rossi del Porto d’Ascoli, Mattia Anastasi, Federico Benvenuti, Bernacchia e Iannucci dell’Atletico Alma Fano, Edoardo Ascani, Guercio, Andrea Mercuri e Prebibaj del Portorecanati, Barzotti, Corsini, Procacci (un rigore trasformato), Matteo Rossi e Scopa dell’Urbania, Nicolas Battistelli, Nicolò Salvatori e Mattia Zucca del Sassoferrato Genga, Lorenzo Benedetti, Dauti, Montecchia e Mattia Stortini del Fabriano Cerreto, Davide Biondi, Nicholas Fermani, Mattia Ortolani, Matteo Stella e Michele Taddei del Camerano, Alesso Bruni, Riccardo Bruni classe 2000, Daniele Cotroneo, Stefano Lazzarini ed Enrico Manca del Monticelli, Marco Bucci, Carucci, D’Emanuele (un rigore trasformato), Gallotti, Elia Lattanzi, Lorenzo Mancini e Piergentili della Pergolese, Umberto Cazzola, Luigi Fontana, Giacomo Marcolini e Davide Zandri della Forsempronese, Cecchetti, Luca Giovannini, Elia Santoni ed Andrea Savini della Biagio Nazzaro, Elia Censori, Niccolò Marini, Lorenzo Pompei e Tomassetti del San Marco Servigliano Lorese, Andrea Cingolani, Alessio Donati, Maruzzella, Enrico Mengoni, Moschetta e Lorenzo Pigini del Montefano, Giacomo De Angelis, Fabio Ferrini, Andrea Nobili, Giacomo Nobili, Alessandro Radi (attaccante classe 96), Alessandro Rossi e Stambolliu dell’Atletico Gallo Colbordolo, Frinconi, Alessio Palladini e Panichelli dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Claudio Labriola, Marco Mariani (difensore classe 95) e Raponi del Tolentino, Lanza e Massimo Vallorani del Grottammare ed Alessio Ribichini del Marina, tutti con una rete a testa.

Autoreti:

2 per Corazzi (Sassoferrato Genga) pro Montefano all’8a giornata e pro Atletico Gallo Colbordolo alla 18a giornata ed il difensore gambiano Trawally (Porto d’Ascoli) pro Camerano alla 20a giornata e pro Pergolese alla 28a giornata.

una a testa per: Eboli (Atletico Gallo Colbordolo) pro Sassoferrato Genga alla 1a giornata, Ettore Ionni (San Marco Servigliano Lorese) pro Monticelli alla 7a giornata, Guido Galli (Fabriano Cerreto) pro Sassoferrato Genga alla 9a giornata, Massimiliano Sampaolesi (Camerano) pro Atletico Alma Fano all’11a giornata, Andrea Savini (Biagio Nazzaro) pro Atletico Gallo Colbordolo all’11a giornata, Tazi (Monticelli) pro Atletico Alma alla 23a giornata, Stefano Cento (Portorecanati) pro Fabriano Cerreto alla 29a giornata ed Alessio Lanzano (Porto d’Ascoli) pro Portorecanati alla 31a giornata.

STATISTICHE GROTTAMMARE:

Vittorie: 12 (2-1 interno in rimonta col Montefano alla 3a giornata, 1-0 interno con la Biagio Nazzaro alla 5a, 1-3 a Porto Recanati [Macerata] alla 13a, 0-4 ad Ascoli, sul campo del Monticelli alla 15a, 1-0 interno col Sassoferrato Genga nel recupero della 14a giornata, altro 1-0 interno, stavolta col Marina alla 19a, ancora un 1-0 interno, stavolta col San Marco Servigliano Lorese alla 21a, di nuovo 1-0 interno, stavolta col Camerano alla 23a, 0-3 a Fossombrone alla 29a, 1-0 interno col Portorecanati alla 30a, 3-1 interno col fanalino di coda Monticelli alla 32a e 0-2 a Fano, sul campo dell’Atletico Alma alla 33a)

Pareggi: 11 (1-1 sul campo del San Marco Servigliano Lorese alla 4a giornata, altro 1-1 esterno stavolta ad Osimo [Ancona] sul campo del Camerano alla 6a, 2-2 interno con l’Urbania alla 7a, 1-1 sul campo del Porto d’Ascoli alla 10a, 0-0 interno con l’Atletico Alma alla 16a, altro 0-0, stavolta esterno, a Montefano alla 20a, 1-1 a Chiaravalle, sul campo della Biagio Nazzaro alla 22a, 0-0 ad Urbania [Pesaro-Urbino] alla 24a, altro 0-0, stavolta interno col Fabriano Cerreto alla 25a, di nuovo 0-0 interno, stavolta con la Pergolese alla 28a ed 1-1 sul campo del Sassoferrato Genga alla 31a)

Sconfitte: 11 (1-5 interno col Tolentino alla 1a giornata, 1-0 a Montemarciano [Ancona] sul campo del Marina alla 2a, 2-0 sul campo del Fabriano Cerreto all’8a, 0-1 interno con l’Atletico Porto Sant’Elpidio alla 9a, 1-0 sul campo della Pergolese all’11a, 1-2 interno con la Forsempronese alla 12a, 3-2 sul campo dell’Atletico Gallo alla 17a, 2-0 a Tolentino alla 18a, 3-1 a Porto Sant’Elpidio [Fermo] alla 26a, 1-2 interno col Porto d’Ascoli alla 27a ed altro 1-2 interno, stavolta con l’Atletico Gallo alla 34a)

Gol fatti: 37 (17 in casa e 20 fuori; 5 su rigore) con 10 diversi marcatori: Ciabuschi (10 di cui 2 su rigore), Ivan D’Angelo (4), De Cesare (2 su rigore), De Panicis (9), Simone Franchi (2), l’attaccante gambiano Ansumana Jallow (3), Lanza (1), Rapagnani (2 di cui 1 su rigore), Davide Traini (3) e Massimo Vallorani (1).

Gol subiti: 34 (16 in casa e 18 fuori).

Differenza reti: + 3 (37-34)

Capocannoniere: Jonathan Ciabuschi con 10 reti (di cui 2 su rigore)

Punti interni: 28 (su 17 gare casalinghe), frutto di 8 successi, 4 pareggi e 5 ko interni.

Punti esterni: 19 (su 17 gare esterne), frutto di 4 successi, 7 pari e 6 ko esterni .

Espulsioni (di giocatori): 5 (2 per Ciabuschi: per aver colpito un avversario a palla lontana all’11a giornata e per doppia ammonizione alla 27a; una a testa per: Vespasiani per doppia ammonizione alla 3a giornata, Di Antonio per doppia ammonizione alla 14a e l’attaccante gambiano Ansumana Jallow per gioco falloso alla 18a)

Ammonizioni: 66.

Media inglese: -21.

CALENDARIO GROTTAMMARE ECCELLENZA MARCHE 2018/19:

ANDATA 2018-19-1a Giornata, domenica 9 settembre 2018: Grottammare-Tolentino 1-5; 2a Giornata, domenica 16 settembre: Marina-Grottammare 1-0; 3a Giornata, domenica 23 settembre: Grottammare-Montefano 2-1; 4a Giornata, domenica 30 settembre: San Marco Servigliano Lorese-Grottammare 1-1; 5a Giornata, domenica 7 ottobre: Grottammare-Biagio Nazzaro 1-0; 6a Giornata, domenica 14 ottobre: Camerano-Grottammare 1-1; 7a Giornata, domenica 21 ottobre: Grottammare-Urbania 2-2; 8a Giornata, domenica 28 ottobre: Fabriano Cerreto-Grottammare 2-0 ; 9a Giornata, domenica 4 novembre: Grottammare-Atletico Porto Sant’Elpidio 0-1; 10a Giornata, domenica 11 novembre: Porto d’Ascoli-Grottammare 1-1; 11a Giornata, domenica 18 novembre:Pergolese-Grottammare 1-0; 12a Giornata, domenica 25 novembre:Grottammare-Forsempronese 1-2; 13a Giornata, domenica 2 dicembre: Portorecanati-Grottammare 1-3; 15a Giornata, domenica 16 dicembre: Monticelli-Grottammare 0-4; 16a giornata, domenica 23 dicembre 2018: Grottammare-Atletico Alma 0-0; recupero 14a Giornata, domenica 30 dicembre (si doveva giocare domenica 9): Grottammare-Sassoferrato Genga 1-0; 17a giornata, domenica 6 gennaio 2019: Atletico Gallo Colbordolo-Grottammare 3-2.

RITORNO 2019– 18a Giornata, domenica 13 gennaio 2019: Tolentino-Grottammare 2-0; 19a Giornata, domenica 20 gennaio: Grottammare-Marina 1-0; 20a Giornata, domenica 27 gennaio: Montefano-Grottammare 0-0 ; 21a Giornata, domenica 3 febbraio: Grottammare-San Marco Servigliano Lorese 1-0; 22a Giornata, domenica 10 febbraio: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Grottammare 1-1; 23a Giornata, domenica 17 febbraio: Grottammare-Camerano 1-0; 24a Giornata, domenica 24 febbraio:Urbania-Grottammare 0-0; 25a Giornata, domenica 3 marzo: Grottammare-Fabriano Cerreto 0-0; 26a Giornata, domenica 10 marzo: Atletico Porto Sant’Elpidio-Grottammare 3-1; 27a Giornata, domenica 17 marzo: Grottammare-Porto d’Ascoli 1-2; 28a Giornata, domenica 24 marzo: Grottammare-Pergolese 0-0; 29a Giornata, domenica 31 marzo: Forsempronese-Grottammare 0-3; 30a Giornata, domenica 7 aprile: Grottammare-Portorecanati 1-0; 31a Giornata, mercoledì 10 aprile: Sassoferrato Genga-Grottammare 1-1; doppia sosta domenicale per il Torneo delle Regioni e poi per Pasqua; 32a Giornata, giovedì 25 aprile: Grottammare-Monticelli 3-1; 33a giornata, domenica 28 aprile: Atletico Alma Fano-Grottammare 0-2; 34a ed ultima Giornata, domenica 5 maggio 2019: Grottammare-Atletico Gallo Colbordolo 1-2.

STATISTICHE PORTO D’ASCOLI:

Vittorie: 11 (1-2 a Chiaravalle [Ancona] sul campo della Biagio Nazzaro alla 6a giornata, 1-0 interno con l’Atletico Porto Sant’Elpidio alla 7a, 0-2 sul campo del Sassoferrato Genga all’11a, 1-0 interno con la Pergolese alla 12a, altro 1-0 interno, stavolta col Portorecanati nel recupero della 14a giornata, 0-2 sul neutro di Monte San Giusto [Macerata] col San Marco Servigliano Lorese alla 18a, 4-0 interno con la Biagio Nazzaro alla 23a, 1-2 a Grottammare alla 27a, 4-1 interno col Sassoferrato Genga alla 28a, 5-0 interno col fanalino di coda Monticelli alla 30a ed 1-0 interno con l’Atletico Gallo alla 32a)

Pareggi: 12 (0-0 interno col Camerano alla 3a giornata, 2-2 a Montefano [Macerata] alla 4a, 1-1 ad Urbania [Pesaro ed Urbino] all’8a, altro 1-1 esterno, stavolta a Fossombrone [Pesaro-Urbino] alla 9a, ancora un 1-1, stavolta interno col Grottammare alla 10a, 0-0 sul campo del Monticelli alla 13a, altro 0-0 esterno, stavolta a Fano, sul campo dell’Atletico Alma alla 17a, 1-1 interno col Tolentino alla 19a, altro 1-1, stavolta esterno, a Camerano alla 20a, ancora un 1-1, interno col Montefano alla 21a, di nuovo un 1-1 interno, stavolta con la Forsempronese alla 26a e 3-3 a Montemarciano [Ancona] sul campo del Marina alla 33a)

Sconfitte: 11 (2-3 in casa col San Marco Servigliano Lorese alla 1a giornata, 1-0 a Tolentino alla 2a, 0-1 interno col Fabriano Cerreto alla 5a, 3-0 a Petriano [Pesaro-Urbino] sul campo dell’Atletico Gallo Colbordolo alla 15a, 0-1 interno col Marina alla 16a, 4-1 sul campo del Fabriano Cerreto alla 22a, 1-0 sul campo del Porto Sant’Elpidio alla 24a, 1-2 interno con l’Urbania alla 25a, 2-0 sul campo della Pergolese alla 29a, altro 2-0 esterno, stavolta a Porto Recanati [Macerata] alla 31a e 0-1 interno con l’Atletico Alma alla 34a)

Gol fatti: 41 (24 in casa e 17 fuori; 5 su rigore) con 15 diversi marcatori: Alighieri (1), D’Alò (1), De Vecchis (6 di cui 1 su rigore), Ilario Gabrielli (1), Gaeta (7 di cui 3 su rigore), Marco Gagliardi (1), l’attaccante franco-congolese Kabasele (1), Andrea Liberati (6 di cui 1 su rigore), Mattia Manoni (1), Nespeca (1), Luca Rossi (1), Alessio Schiavi (2), Matteo Sensi (3), Giorgio Valentini (6) e Verdesi (3).

Gol subiti: 36 (13 in casa e 23 fuori).

Differenza reti: + 5 (41-36)

Capocannoniere: Antonio Gaeta con 7 reti (di cui 3 su rigore)

Punti interni: 26 (su 17 interne), frutto di 7 successi, 5 pari e 5 ko interni.

Punti esterni: 19 (su 17 gare esterne), frutto di 4 successi, 7 pari e 6 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): 7 (2 per Ilario Gabrielli: per scorrettezza su un avversario alla 5a giornata e direttamente dalla panchina per proteste alla 26a; una a testa per: Matteo Sensi per aver colpito un avversario a palla lontana alla 15a, il terzino gambiano Trawally per doppia ammonizione alla 18a, Verdesi sempre per doppia ammonizione alla 21a, Alighieri per proteste alla 25a e Luca Rossi per doppia ammonizione alla 29a)

Ammonizioni: 85.

Media inglese: -23.

CALENDARIO PORTO D’ASCOLI ECCELLENZA MARCHE 2018/19:

ANDATA 2018-19– 1a Giornata, sabato 8 settembre 2018: Porto d’Ascoli-San Marco Servigliano Lorese 2-3; 2a Giornata, domenica 16 settembre: Tolentino-Porto d’Ascoli 1-0; 3a Giornata, sabato 22 settembre: Porto d’Ascoli-Camerano 0-0; 4a Giornata, domenica 30 settembre: Montefano-Porto d’Ascoli 2-2; 5a Giornata, sabato 6 ottobre: Porto d’Ascoli-Fabriano Cerreto 0-1; 6a Giornata, domenica 14 ottobre: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Porto d’Ascoli 1-2; 7a Giornata, sabato 20 ottobre: Porto d’Ascoli-Atletico Porto Sant’Elpidio 1-0; 8a Giornata, domenica 28 ottobre:Urbania-Porto d’Ascoli 1-1; 9a Giornata, domenica 4 novembre:Forsempronese-Porto d’Ascoli 1-1; 10a Giornata, domenica 11 novembre: Porto d’Ascoli-Grottammare 1-1 ; 11a Giornata, sabato 17 novembre:Sassoferrato Genga-Porto d’Ascoli 0-2; 12a Giornata, sabato 24 novembre: Porto d’Ascoli-Pergolese 1-0; 13a Giornata, domenica 2 dicembre:Monticelli-Porto d’Ascoli 0-0; 15a Giornata, domenica 16 dicembre: Atletico Gallo Colbordolo-Porto d’Ascoli 3-0; 16a giornata, sabato 22 dicembre 2018:Porto d’Ascoli-Marina 0-1; recupero 14a Giornata, sabato 29 dicembre (si doveva giocare sabato 8): Porto d’Ascoli-Portorecanati 1-0; 17a giornata, domenica 6 gennaio 2019: Atletico Alma Fano-Porto d’Ascoli 0-0.

RITORNO 2019– 18a Giornata, domenica 13 gennaio 2019: San Marco Servigliano Lorese-Porto d’Ascoli 0-2; 19a Giornata, sabato 19 gennaio: Porto d’Ascoli-Tolentino 1-1; 20a Giornata, domenica 27 gennaio: Camerano-Porto d’Ascoli 1-1 ; 21a Giornata, sabato 2 febbraio: Porto d’Ascoli-Montefano 1-1; 22a Giornata, domenica 10 febbraio : Fabriano Cerreto-Porto d’Ascoli 4-1; 23a Giornata, sabato 16 febbraio: Porto d’Ascoli-Biagio Nazzaro 4-0; 24a Giornata, sabato 23 febbraio:Atletico Porto Sant’Elpidio-Porto d’Ascoli 1-0; 25a Giornata, domenica 3 marzo: Porto d’Ascoli-Urbania 1-2; 26a Giornata, sabato 9 marzo: Porto d’Ascoli-Forsempronese 1-1; 27a Giornata, domenica 17 marzo: Grottammare-Porto d’Ascoli 1-2; 28a Giornata, sabato 23 marzo: Porto d’Ascoli-Sassoferrato Genga 4-1; 29a Giornata, domenica 31 marzo:Pergolese-Porto d’Ascoli 2-0; 30a Giornata, sabato 6 aprile: Porto d’Ascoli-Monticelli 5-0; 31a Giornata, mercoledì 10 aprile: Portorecanati-Porto d’Ascoli 2-0; doppia sosta domenicale per il Torneo delle Regioni e poi per Pasqua; 32a Giornata, giovedì 25 aprile: Porto d’Ascoli-Atletico Gallo Colbordol 1-0; 33a giornata, domenica 28 aprile: Marina-Porto d’Ascoli 3-3; 34a ed ultima Giornata, domenica 5 maggio 2019: Porto d’Ascoli-Atletico Alma 0-1 .

Ecco l’elenco ufficiale delle squadre dell’ECCELLENZA MARCHE (che torna a 18 squadre come nel 2014) 2018-19 ed i loro rispettivi allenatori:

ATLETICO ALMA (Squadra di Fano [Pesaro-Urbino]. La scorsa stagione giunto 5° in Eccellenza Marche). Allenatore: Omar Manuelli (Nuovo), poi esonerato dopo la 18a giornata e rilevato alla 19a da Mirco Omiccioli.

ATLETICO GALLO COLBORDOLO (Squadra di Petriano [Pesaro e Urbino]. La scorsa stagione giunto 3° in Eccellenza Marche, ha poi perso la finale Play Off sul campo del Porto d’Ascoli). Allenatore: Gastone Mariotti (confermato)

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO (Squadra di Porto Sant’Elpidio [Fermo]. La scorsa stagione giunto 9° in Eccellenza Marche). Allenatore: Eddy Mengo (Nuovo).

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE (Squadra di Chiaravalle [Ancona]. La scorsa stagione giunta 8a in Eccellenza Marche. Sarà la sua 20a partecipazione al massimo Campionato Regionale). Allenatore: Giovanni Fenucci (Nuovo), poi esonerato dopo il recupero della 14a giornata e rilevato alla 17a giornata da Franco Gianangeli.

CAMERANO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ancona. La scorsa stagione è giunto 10°in Eccellenza Marche ma ha vinto battendo in finale il Porto d’Ascoli, la Coppa Italia Regionale approdando alla Fase Nazionale dove è stato poi eliminato agli ottavi dal Massa Martana [Umbria]). Allenatore: Luca Montenovo (Confermato)

FABRIANO CERRETO (Squadra di Fabriano e Cerreto d’Esi entrambi comuni in provincia di Ancona. Retrocesso in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunto 17°; aveva presentato la domanda di ripescaggio in Serie D così come la Jesina ma poi ha rinunciato). Allenatore: Renzo Tasso (Nuovo).

FORSEMPRONESE (Squadra di Fossombrone [Pesaro e Urbino]. La scorsa stagione giunta 6a in Eccellenza Marche. Sarà la sua 21a partecipazione al massimo Campionato Regionale, un record assoluto nelle Marche). Allenatore: Pierangelo Fulgini (Confermato).

GROTTAMMARE (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ascoli Piceno.La scorsa stagione giunto 7° in Eccellenza Marche). Allenatore: Manolo Manoni (Confermato).

MARINA (Squadra dell’omonima frazione di Montemarciano [Ancona]. La scorsa stagione giunto 12° in Eccellenza Marche si è poi salvata vincendo spareggio play out interno col Loreto). Allenatore: Gianmarco Malavenda (Confermato).

MONTEFANO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. Neopromosso in Eccellenza [dove approda per la 1a volta nella sua storia] avendo vinto contro il Sassoferrato Genga la finale Play Off Intergirone di Promozione Marche). Allenatore: Roberto Lattanzi (Confermato).

MONTICELLI (Squadra dell’omonimo quartiere di Ascoli Piceno. Retrocesso in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunto 16°). Allenatore: Luigi Zaini (Nuovo), che poi si è dimesso ed è stato rilevato alla 15a giornata da Flavio Cao, coadiuvato dal responsabile del settore giovanile Remo Orsini e dalla 16a da Gianluca De Vico.

PERGOLESE (Squadra di Pergola [Pesaro e Urbino]. La scorsa stagione dopo essere giunta 14a in Eccellenza Marche, si è salvata vincendo poi lo spareggio play out sul campo del Ciabbino). Allenatore: Aldo Clementi (Nuovo).

PORTO D’ASCOLI (Squadra dell’omonima stazione balneare del comune di San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno], di cui non costituisce frazione, ma parte integrante. La scorsa stagione ha perso la finale di Coppa Italia Regionale contro il Camerano, ma è giunto 2°in Eccellenza Marche vincendo i Play Off ed approdando a quelli Nazionali, dove è stato eliminato in semifinale dal Classe [poi ripescato in D]. Non ha presentato domanda di ripescaggio in Serie D). Allenatore: Sante Alfonsi (Confermato).

PORTORECANATI (Squadra dell’omonimo comune di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Neopromosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone A). Allenatore: Matteo Possanzini (Confermato).

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE (Squadra di Servigliano [Fermo] e di Loro Piceno [Macerata]. E’nato nell’estate 2017 dalla fusione tra San Marco Servigliano e Lorese. Neopromosso in Eccellenza [dove approda per la 1a volta nella sua storia] avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B). Allenatore: Peppino Amadio (Confermato).

SASSOFERRATO GENGA (Squadra di Sassoferrato, comune in provincia di Ancona. Ripescato in Eccellenza [dove approda per la 1a volta nella sua storia] al posto della Jesina [che era retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dopo essere giunta 15a ed aver successivamente perso spareggio play out contro la Virtus San Nicolò] che è stata a sua volta ripescata in Serie D. La matricola anconetana è giunta 4a la scorsa stagione in Promozione Marche Girone A vincendo i Play Off del suddetto Girone ma ha poi perso la finale Play Off Inter-Girone contro il Montefano). Allenatore: Simone Ricci (Confermato)

TOLENTINO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione è giunto 4°in Eccellenza Marche). Allenatore: Andrea Mosconi (Confermato)

URBANIA (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunto 11° in Eccellenza Marche). Allenatore: Gianluca Fenucci (Nuovo).

In neretto le squadre che hanno sostituito il proprio allenatore iniziale.

CAMPI DI GIOCO SQUADRE ECCELLENZA MARCHE 2018/19:

ATLETICO ALMA : Comunale Bellocchi di Fano (Pesaro-Urbino)– Via 1a strada

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Comunale Gallo di Petriano (Pesaro-Urbino) – Via Mulino del Passo

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Comunale Ferranti Via della Liberazione – Porto Sant’Elpidio (Fermo)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Stadio Comunale Via Puccini – Chiaravalle (Ancona)

CAMERANO: Comunale Daniele Montenovo Via Loretana – Camerano (Ancona)

FABRIANO CERRETO: Comunale via Dante – Fabriano (Ancona)

FORSEMPRONESE: Comunale Via Oberdan – Fossombrone (Pesaro-Urbino)

GROTTAMMARE: Comunale Pirani Via San Martino – Grottammare (Ascoli Piceno)

MARINA: Comunale Le Fornaci Via Deledda – Marina di Montemarciano (Ancona)

MONTEFANO:Comunale “Dell’Immacolata” via Imbrecciata – Montefano (Macerata)

MONTICELLI: Comunale “Monterocco” via Faiano – Ascoli Piceno

PERGOLESE: Comunale Mario Stefanelli Via Martiri Libertà – Pergola (Pesaro-Urbino)

PORTO D’ASCOLI: Campo Ciarrocchi Via Sturzo – Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno)

PORTORECANATI: Comunale “Vincenzo Monaldi” via S.Maria in Potenza – Porto Recanati (Macerata)

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE: Comunale “Settimi” via Rossa – Servigliano (Fermo)

SASSOFERRATO GENGA: Comunale via Roma – Sassoferrato (Ancona)

TOLENTINO: Stadio Della Vittoria Via Boccalini – Tolentino (Macerata)

URBANIA: Comunale Principale Via Campo Sportivo – Urbania (Pesaro-Urbino)

In neretto le 2 squadre seguite da Riviera Oggi: GROTTAMMARE E PORTO D’ASCOLI.

RIEPILOGO FINALE IN GARA UNICA COPPA ITALIA D’ECCELLENZA MARCHE DI MERCOLEDI’ 23 GENNAIO 2019 GIOCATA SUL NEUTRO COMUNALE DELLA VITTORIA DI TOLENTINO (MACERATA):

TOLENTINO-FABRIANO CERRETO 2-0 (44’Tortelli, 75’Cicconetti)

Il Tolentino vincitore del trofeo regionale (vinto la scorsa stagione dal Camerano che battè in finale per 2-0 il Porto d’Ascoli) è approdato alle fasi finali Nazionali della Coppa Italia Dilettanti (vinta la scorsa stagione dal Sankt Georgen) dove nel doppio confronto (del 27 febbraio e 6 marzo 2019) valevole per gli ottavi è stato poi eliminato ai rigori dal Foligno (compagine dell’omonimo comune perugino guidata in panchina da Antonio Armillei. Ha conquistato lo scorso 1° novembre 2018 la Coppa Italia d’Eccellenza Umbra superando per 4-0 nella finale del Comunale Corrado Bernicchi di Città di Castello [Perugia] il San Sisto. Ha poi vinto anche il Campionato d’Eccellenza Umbria con una giornata d’anticipo grazie ai 6 punti di vantaggio sul Lama Calcio), poi a sua volta eliminato ai quarti dalla Bagnolese (Emilia Romagna).

ALBO D’ORO COPPA ITALIA D’ECCELLENZA MARCHE:

Stagione 1991/92: Nuova Maceratese; 1992:93: Biagio Nazzaro Chiaravalle ; 1993/94: Camerino ; 1994/95: Monturanese; 1995/96: Truentina Castel di Lama; 1996/97: Forsempronese; 1997/98: Civitanovese; 1998/99: Camerino; 1999/00: Cagliese; 2000/01: Cagliese; 2001/02: Pergolese; 2002/03: Imab Urbino; 2003/04: Caldarola; 2004/05: Biagio Nazzaro Chiaravalle; 2005/06: Montegiorgio; 2006/07: Montegiorgio; 2007/08: Bikkembergs Fossombrone (che ora si chiama Forsempronese); 2008/09: Jesina ; 2009/10: Fermana; 2010/11: Ancona 1905 ; 2011/12:Tolentino ; 2012/13: Fermana; 2013/14: Montegiorgio ; 2014/15: Biagio Nazzaro Chiaravalle; 2015/16: Fabriano Cerreto; 2016/17: Biagio Nazzaro Chiaravalle; 2017/18: Camerano; 2018/19: Tolentino .

COPPA ITALIA DILETTANTI (vinta la scorsa stagione dal Sankt Georgen [Eccellenza Trentino Alto Adige]) 2019:

Squadre partecipanti:

ABRUZZO: AMITERNINA (squadra di Scoppito, comune in provincia de L’Aquila)

BASILICATA: GRUMENTUM VAL D’ANGRI (squadra di Grumento Nova, comune in provincia di Potenza)

CALABRIA: CORIGLIANO (squadra di Corigliano-Rossano, comune in provincia di Cosenza nato dalla fusione tra Corigliano Calabro e Rossano)

CAMPANIA: AUDAX CERVINARA (squadra di Cervinara, comune in provincia di Avellino)

EMILIA ROMAGNA: BAGNOLESE (squadra di Bagnolo in Piano, comune in provincia di Reggio Emilia)

FRIULI VENEZIA GIULIA: SAN LUIGI (squadra di Trieste)

LAZIO: TEAM NUOVA FLORIDA (Squadra di Ardea, comune in provincia di Roma)

LIGURIA: FINALE (squadra di Finale Ligure, comune in provincia di Savona)

LOMBARDIA: VARESE (squadra dell’omonimo comune lombardo)

MARCHE: TOLENTINO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata)

MOLISE: TRE PINI MATESE (Pur rappresentando la regione Molise, è una squadra campana di Piedimonte Matese, comune in provincia di Caserta)

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA: CANELLI (squadra dell’omonimo comune in provincia di Asti)

PUGLIA: CASARANO (squadra dell’omonimo comune in provincia di Lecce)

SARDEGNA: NUORESE (squadra di Nuoro)

SICILIA: CANICATTI’ (squadra dell’omonimo comune in provincia di Agrigento)

TOSCANA: MONTIGNOSO (squadra dell’omonimo comune in provincia di Massa Carrara)

TRENTINO ALTO ADIGE: DRO ALTO GARDA (squadra di Dro, comune in provincia di Trento che fa parte della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro)

UMBRIA: FOLIGNO (squadra dell’omonimo comune in provincia di Perugia)

VENETO: CALDIERO (squadra dell’omonimo comune in provincia di Verona)

COMPOSIZIONE GIRONI:

Girone A: Finale (Liguria), Varese (Lombardia) e Canelli (Piemonte-Valle d’Aosta)

Girone B: San Luigi (Friuli Venezia Giulia), Dro Alto Garda (Trentino Alto Adige) e Caldiero (Veneto)

Girone C: Bagnolese (Emilia Romagna) e Montignoso (Toscana)

Girone D: Tolentino (Marche) e Foligno (Umbria)

Girone E: Team Nuova Florida (Lazio) e Nuorese (Sardegna)

Girone F: Amiternina (Abruzzo) e Tre Pini Matese (Molise)

Girone G: Grumentum Val d’Agri (Basilicata), Audax Cervinara (Campania) e Casarano (Puglia)

Girone H: Corigliano (Calabria) e Canicattì (Sicilia).

I gruppi composti da tre squadre si affronteranno in un torneo triangolare di sola andata, mentre delle singole gare si svolgerà sia l’andata che il ritorno.

Tutti i turni successivi si svolgeranno in gare di andata e ritorno, tranne la finale che sarà disputata in gara unica e campo neutro.

Nei Gironi Triangolari chi vince la prima partita o pareggia in trasferta riposa nella seconda giornata. Il sorteggio ha determinato chi riposa nella prima giornata e chi gioca in trasferta la prima gara. Passa il turno chi ottiene più punti. In caso di arrivo a pari punti conta la differenza reti, in seconda battuta il numero di reti segnate e infine i gol realizzati in trasferta.

Nei match ad eliminazione diretta (andata e ritorno) in caso di parità di punteggio al termine dei 180’saranno direttamente i rigori a sancire la squadra qualificata al turno successivo.

Primo turno- Ottavi di Finale

Risultati di mercoledì 27 febbraio 2019:

1a giornata Girone Triangolare A: Finale (0 punti)-Canelli (3 punti) 0-2 (28’Blini, 33’Soldano). Ha riposato: Varese (-).

1a giornata Girone Triangolare B: Dro Alto Garda (0)-Caldiero (3) 0-1 (63’Zerbato). Ha riposato: San Luigi (-).

Gara d’andata Girone C: Bagnolese-Montignoso 0-0

Gara d’andata Girone D: Tolentino-Foligno 1-2 (11’Gjinaj, 44’Di Domenicantonio [T], 52’Filippo Fondi. Espulsi: al 23’il portiere del Foligno Meniconi per fallo da ultimo uomo su Minnozzi ed al 48’Strano del Tolentino per fallo da ultimo uomo su Gjinaj)

Gara d’andata Girone E: Nuorese-Team Nuova Florida 0-1 (20’Piro).

Gara d’andata Girone F: Amiternina-Tre Pini Matese 1-1 (8’Nicola Vecchio classe 1990 [T.P.M.], 39’Domenico Di Alessandro [A]).

1a giornata Girone Triangolare G: Audax Cervinara (3)-Grumentum Val d’Agri (0) 1-0 (82’Marco Petrone). Ha riposato: Casarano (-).

Gara d’andata Girone H: Corigliano-Canicattì 2-2 (25’Angelo Caronia [Ca], 29’Bezziccheri [Co], 63’Angelo Caronia [Ca], 68’Giovanni Foderaro [Co] su rigore).

Risultati di mercoledì 6 marzo 2019:

2a giornata Girone Triangolare A: Varese (3 punti)-Finale (0 punti) 4-0 (21’Idrissa Camara su punizione, 57’M’Zoughi, 82’Idrissa Camara su rigore, 89’Gestra. Al 20’espulso il portiere ospite Stavros per fallo da ultimo uomo). Ha riposato: Canelli (3).

2a giornata Girone Triangolare B: San Luigi (0)-Dro Alto Garda (3) 2-5 (4’Ciric, 45’Muiesan [S.L.], 55’Calcari, 67’Ballarini, 77’Muiesan [S.L.], 79’Ballarini, 90’Brusco. Al 73’espulso Cottiga del San Luigi per aver colpito un calciatore avversario con una pallonata al viso). Ha riposato: Caldiero (3).

Gara di ritorno Girone C: Montignoso-Bagnolese 2-2 (20’Chiaramonti [M], 39’Vernia [B] su rigore, 65’Geraci [M] su rigore, 87’Zampino [B]. All’85’espulso Geraci del Montignoso per doppia ammonizione)

Gara di ritorno Girone D: Foligno-Tolentino 1-2 (55’Filippo Fondi [F], 66′ e 94’Minnozzi) D.T.R. e 4-3 D.C.R. Sequenza rigori: Terriaca (T) alto sopra la traversa, Giacomo Gorini (F) parato, Boutlata (T) gol, Emanuele Francioni (F) gol, Minnozzi (T) parato, Gjinaj (F) gol, Capezzani (T) gol, Filippo Fondi (F) gol, Matteo Gabrielli (T) gol, Petterini (F) alto sopra la traversa, Borghetti (T) alto sopra la traversa ed Alessandro Salvucci (F) gol.

Gara di ritorno Girone E: Team Nuova Florida -Nuorese 1-0 (86’Piro).

Gara d’andata Girone F: Tre Pini Matese -Amiternina 1-0 (82’Marco Di Matteo su rigore. Al 77’espulso Antonio Riccio del Tre Pini Matese per doppia ammonizione).

2a giornata Girone Triangolare G: Grumentum Val d’Agri (0)-Casarano (3) 0-2 (8’Eugenio Palma, 25’Andrea Caputo). Ha riposato: Audax Cervinara (3).

Gara di ritorno Girone H: Canicattì-Corigliano 3-0 (14’Angelo Caronia, 48’Agostino De Luca, 94’Vittorio Caronia. Espulsi: al 55’Francesco Maggio del Canicattì ed Alessandro Miceli del Corigliano per reciproche scorrettezze ed al 59’Lieto del Corigliano per doppia ammonizione).

D.T.R.= Dopo Tempi Regolamentari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre già approdate ai quarti.

Risultati di mercoledì 13 marzo 2019:

3a ed ultima giornata Girone Triangolare A: Canelli-Varese 2-1 (25’e 67’Picone, 89’Gestra [V]. Al 62’Idrissa Camara del Varese ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Zeggio). Ha riposato: Finale.

Classifica Finale Girone A: Canelli 6, Varese 3 e Finale 0.

3a ed ultima giornata Girone Triangolare B: Caldiero-San Luigi 1-1 (6’Guccione [C], 50’Federico Giovannini [S.L.] su rigore). Ha riposato: Dro Alto Garda.

Classifica Finale Girone B: Caldiero 4, Dro Alto Garda 3 e San Luigi 1.

3a ed ultima giornata Girone Triangolare G: Casarano-Audax Cervinara 2-0 (52’Mincica su rigore, 72’Eugenio Palma). Ha riposato: Grumentum Val d’Agri.

Classifica Finale Girone C: Casarano 6, Audax Cervinara 3 e Grumentum Val d’Agri 0.

In neretto le 3 squadre approdate ai quarti.

Risultati Quarti di finale di mercoledì 20 marzo (andata) e mercoledì 27 marzo (ritorno) 2019:

Gara 1: Canelli-Caldiero Terme 1-1 (5’Zerbato [Cal], 81’Picone [Can]) ed 1-3 (10’Tonolli, 15’Celeste [Can] su rigore, 61’Peotta, 89’Brunazzi. Al 39’espulso Picone del Canelli per fallo da ultimo uomo su Guccione).

Gara 2: Foligno-Bagnolese 0-3 (2’e 9’Formato, 64’Zampino. Al 66’espulso Julian Davide Zanchi del Foligno per doppia ammonizione) e 0-0

Gara 3: Tre Pini Matese-Team Nuova Florida 0-1 (31’Daniel Rossi) ed 1-2 (12’Piro, 40’Marco Di Matteo [T.P.M.] su rigore, 84’Piro)

Gara 4: Casarano-Canicattì 1-1 (48’p.t. Angelo Caronia [Can], 84’Agodirin [Cas]) ed 1-1 (66’Vito Lupo [Can], 95’Giuseppe Cianci [Cas]) e poi 4-2 per il Casarano ai rigori. Sequenza rigori: Vito Lupo (Can) parato, Di Rito (Cas) gol, Rosella (Can) gol, Morleo (Cas) gol, Comegna (Can) parato, Vicedomini (Cas) gol, Salvatore Giglio (Can) gol e Vergori (Cas) gol.

In neretto le 4 squadre approdate alle semifinali.

Risultati Semifinali di mercoledì 3 aprile (andata) e mercoledì 10 aprile (ritorno) 2019:

Gara 1: Caldiero Terme -Bagnolese 3-1 (22’Zerbato, 38’Zampino [B], 63’Niccolò Zanetti, 71’Brunazzi) ed 1-0 (83’Guccione)

Gara 2: Team Nuova Florida-Casarano 0-1 (33’Di Rito. All’80’Daniel Rossi del Team Nuova Florida ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Rino Iuliano) e 0-1 (34’Antonio Caputo)

In neretto le 2 squadre approdate in finale.

Finale in gara unica di mercoledì 8 maggio (e non più il 24 aprile come in precedenza stabilito) 2019 ore 15,30 allo Stadio Comunale Gino Bozzi di Firenze:

Caldiero Terme-Casarano (Gara che sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming sul sito web ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti)

In caso di parità di punteggio al termine dei 90’regolamentari, si procederà direttamente ai calci di rigore per l’assegnazione del trofeo.

Calendario della manifestazione: La competizione è iniziata mercoledì 27 febbraio 2019 con le gare d’andata dei Gironi a due squadre e la prima giornata dei Gironi triangolari. Gare di ritorno e seconda giornata dei Gironi triangolari mercoledì 6 marzo. Terza e ultima giornata dei Gironi triangolari mercoledì 13 marzo.

Quarti di finale 20 marzo (andata) e 27 marzo (ritorno), semifinali 3 aprile (andata) e 10 aprile (ritorno) e finale in gara unica mercoledì 8 maggio (e non più il 24 aprile come in precedenza stabilito) 2019 allo Stadio Comunale Gino Bozzi di Firenze.

Ricordiamo che la squadra vincitrice della Coppa Italia Dilettanti Nazionale approderà direttamente in Serie D.

Nella 30a ed ultima giornata, la squadra fermana pareggia (2-2) a Fossombrone conquistando promozione nel Massimo Campionato Dilettanti per la 1a volta nella sua storia. Portodascolani sconfitti (2-1) in rimonta sul campo della Biagio Nazzaro chiudono secondi e giocheranno direttamente la finale Play Off contro l’Atletico Gallo (3°) che impatta (1-1) col Loreto che nei play out sarà ospite del Marina (al 4° ko nelle ultime 5 gare) sconfitto (2-1) in rimonta dal Tolentino. L’altro spareggio post season per non retrocedere sarà quello tra Ciabbino (al 4° successo interno consecutivo) che batte (3-1) e condanna alla retrocessione diretta l’Ilario Lorenzini (al 7° ko esterno consecutivo) e la Pergolese battuta (2-1) dall’Urbania (salvo). Grottammaresi chiudono settimi pareggiando 3-3 al Pirani , raggiunti al 91’dall’Altetico Alma (5°).

TABELLINO DI GROTTAMMARE-ATLETICO GALLO COLBORDOLO 1-2 (1°T. 1-1)

GROTTAMMARE: Beni, Daniele Orsini (74’Maiga Silvestri, 2000), Lanza, Haxhiu (2000), Davide Traini (87’Andrea Ioele, 2000), Davide Oresti, Ansumana Jallow (99)-(75’Ivan D’Angelo), De Cesare, Ciabuschi, De Panicis (84’Simone Bruno, 2001) e Massimo Vallorani. A disposizione: Davide Renzi (2000), Gianluca Giuliani (2001), Casolla (2000), Di Antonio e Vespasiani (2000). Allenatore: Manolo Manoni.

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Bacciaglia, Feduzi (2000), Andrea Nobili, Enrico Mistura, Giacomo Nobili (64’Edoardo Paoli), Manuel Tonucci, Alessandro Rossi, Sensoli (53’Alessandro Radi), Manuel Muratori, Enrico Bartolini e Giacomo De Angelis (99)-(53’Alessandro Fraternali, 99). A disposizione: Mazzini (2000), Pedini (2000), Nicola Bellucci, Fabio Ferrini e Stambolliu (99). Allenatore: Gastone Mariotti.

Arbitro: Samuele Baleani di Jesi (Ancona), coadiuvato dagli assistenti: Luca Giretti di Macerata e Roberto Traini di Ascoli Piceno.

Reti: 6’Muratori (A.G.C.) , 44’D’Angelo (GR), 93’Stambolliu (A.G.C.) .

Ammoniti: solo Stambolliu (A.G.C.)

Angoli: 6-6.

Recuperi: 1’+5′.

Spettatori: 100 circa.

Curiosità: All’andata al Comunale di Petriano (Pesaro-Urbino) è finita 3-2 (20’Manuel Muratori, 30’Davide Traini [G], 39’De Panicis [G], 67’Alessandro Radi, 82’Giacomo Nobili) per l’Atletico Gallo Colbordolo.

La scorsa stagione, sempre in Eccellenza Marche al Comunale Filippo Pirani di Grottammare era finita 0-1 (5’Battisti. Al 68’espulso il tecnico del Grottammare Manoni per proteste) per l’Atletico Gallo di Gastone Mariotti.

Renzi, Orsini, Lanza, Haxhiu (23’st Jallow), Traini, Oresti (15’st Di Antonio), D’Angelo (40’st Ioele), De Cesare, Ciabuschi (31’st Maiga Silvestri), De Panicis, Vallorani. A disposizione: Beni, Bruno, Favelli, Casolla, Vespasiani. All. Manolo Manoni

Baccaglia, Fraternali (22’st Stambolliu), Feduzi(44’st Pedini), Tonucci, Nobili A. (44’st Sensoli), Bellucci (37’st Ferrini), Belkaid, Rossi, Bartolini, Muratori, Radi (14’st Paoli). A disposizione: Mazzini, Nobili G., Mistura. All. Gastone Mariotti

Un Grottammare già salvo da una settimana chiude la stagione con la sconfitta al ‘Pirani’ per 2-1. A passare è l’Atletico Gallo Colbordolo che, alla vigilia, aveva ancora qualche speranza di conquistare i playoff, speranza svanita al termine della gara. I rossoblu, infatti, nonostante i tre punti, chiudono al quinto posto ma con un distacco di 10 punti dalla seconda.

La gara si sblocca già al 6′ con Muratori che raccoglie un preciso cross di Fraternali e mette alle spalle di Renzi che nulla può. Il pareggio si arriva poco prima dell’intervallo grazie a D’Angelo che riceve da Ciabuschi, bravo a portare la palla lungo l’out di destra, e insacca alle spalle di Bacciaglia. La ripresa è caratterizzata da azioni da entrambe le parti. Al 3′ Orsini ha una grande occasione raccogliendo una respinta della difesa ospite e calciando verso la porta ma Bacciaglia para a terra senza particolari affanni.

Al 43′ Jallow ha la palla per il 2-1 sui piedi ma viene anticipato da Bacciaglia in uscita. In pieno recupero, quando il pareggio sembrava il risultato che potesse maturare, il subentrato Stambolliu, segna il gol decisivo da azione da corner, saltando indisturbato in mezzo all’area e beffando l’intera difesa.

TABELLINO DI PORTO D’ASCOLI-ATLETICO ALMA 0-1 (1°T. 0-0)

PORTO D’ASCOLI: Verissimo (2000), Verdesi (2002), Kevin Tassotti (99), Ilario Gabrielli (74’Luca Rossi), Alessio Lanzano (99), Matteo Sensi, Leopardi, Alessio Schiavi, De Vecchis (80’Andrea Liberati) Gaeta (57’Piergiorgio Ciotti) e Giorgio Valentini. A disposizione: Pieragostini (2002), Marco Di Marco (2003), Cocciò (2000), Danilo Romagnoli (2000), Vannicola (2002) ed Alighieri (2000). Allenatore: Sante Alfonsi.

ATLETICO ALMA: Simone Tavoni, Mattia Vitali (2000), Niccolò Urso (99), Rivelli (2000)-(76’Benvenuti, 2000), Mattia Anastasi, Bernacchia, Torcoletti, Mattia Sassaroli, Nicholas Caruso, Michele Grossi (2000)-(63’Giovanni Orazi, 2000) e Damiano. A disposizione: Cavalletti (2000), Boga (2000), Cesca, Iannucci (2000), Lorenzo Franceschini (2000), Francesco Vitali (99) e Marongiu. Allenatore: Mirco Omiccioli

Arbitro: Matteo Mozzo di Padova, coadiuvato dagli assistenti: Laura Gasparini e Zef Preci, entrambi di Macerata.

Reti: 68’Damiano (A.A.)

Recuperi:

Spettatori: circa.

Curiosità: All’andata al Comunale Bellocchi di Fano (Pesaro-Urbino) è finita 0-0.

La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche al Comunale Ciarrocchi era finita 1-0 (68’Minnozzi) per il Porto d’Ascoli di Sante Alfonsi.

Verissimo, Tassotti, Trawally, Cocciò (14’st Schiavi), Ciotti (43’st Traini), Sensi, Leopardi (22’st Valentini), Rossi, Liberati (41’st Di Marco), Gaeta (27’st Vannicola), Verdesi. A disp. Di Nardo, Lanzano, Gabrielli, De Vecchis.

ATLETICO ALMA: Tavoni, Mazzarini, Zepponi, Rivelli (23’st Vitali F.), Anastasi, Urso, Benvenuti, Sassaroli, Damiano, Cesca, Grossi. A disp. Cavalletti, Orazi, Vitali M., Torcoletti, Boga, Caruso, Marongiu, Iannucci.

Il Porto d’Ascoli chiude la stagione con la sconfitta interna contro l‘Atletico Alma che aveva sicuramente più da chiedere al campionato rispetto ai biancocelesti di mister Alfonsi, autori comunque di una buona prova. Con questi tre punti i fanesi giocheranno il playout in casa contro la Biagio Nazzaro.

Al 13′, Gaeta calcia una punizione dalla trequarti che viene respinta dalla barriera poi Trawally manda alto. Il gol vittoria si materializza a metà della ripresa con bomber Damiano che mette alle spalle di Verissimo. Si chiude così una stagione dove tra i biancocelesti si sono messi in mostra diversi giovani, obiettivo che la società del presidente Damiani, aveva come obiettivo, oltre alla salvezza.

