FIRENZE – La Brixia Brescia, vince la Serie A1 2019 di ginnastica artistica. Questo il verdetto dell’ultima tappa del campionato, svoltasi lo scorso 3 e 4 maggio, al Mandela Forum di Firenze, dove la World Sporting Academy ha conquistato il settimo posto.

Si tratta del sesto scudetto consecutivo, il 17esimo della storia per la Leonessa. Tricolore mai in discussione, le ragazze di Enrico Casella hanno vinto tutte le tappe. Secondo posto generale per l’Artistica 81 Trieste, terza la Ginnastica Civitavecchia.

Di seguito la classifica completa:

Brixia Brescia – 168.800 punti Artistica 81 Trieste – 155.750 punti Ginnastica Civitavecchia – 153.500 punti Gal Lissone – 150.650 punti Centro Sport Bollate – 150.000 punti Juventus Nova Melzo – 149.900 punti WSA di San Benedetto – 149.800 punti Giglio Montevarchi – 149.400 punti Reale Torino – 145.750 punti Corpo Libero Gym Padova – 145.100 punti Olos Gym Roma – 143.000 punti Estate 83 Lograto – 139.750 punti

