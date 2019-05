GROTTAMMARE – Successo per la quindicesima Festa dell’Artigiano organizzata dalla Cna di Ascoli Piceno che si è svolta domenica 5 maggio a Grottammare. In mattinata si è svolto un approfondimento dei temi legati al welfare e al credito presso il “Valentino Resort” di Grottammare. A seguire pranzo sociale allo chalet “NordEst” con la consegna di targhe ricordo agli artigiani Cna di “lungo corso”. Per tutta la giornata, nelle location dell’evento, esposizione di prodotti dell’artigianato artistico Piceno.

“Gustando l’arte” è stato il titolo dell’evento, che si è svolto presso il Valentino Resort. Nell’ambito della festa, che ha coinvoltocirca duecento imprenditori artigiani con i loro familiari, si è tenuta una tavola rotonda introdotta dal sindaco di Grottammare Enrico Piergallini con il presidente provinciale Cna Luigi Passaretti, il direttore Cna Ascoli Piceno Francesco Balloni, il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, il direttore territoriale di Uni.co Massimo Capriotti e il presidente di Uni.co Maurizio Paradisi.

Sui temi del turismo e del lavoro hanno dibattuto Andrea Everard Weldon, direttore area Retail San Benedetto e Teramo Nord di Impresa San Paolo; Claugio Giovine, direttore Cna divisione economica e sociale; Anna Casini, vicepresidente Regione Marche; Carmine Puglielli, direttore area Imprese Marche sud, Abruzzo e Molise per Intesa San Paolo.

