di Annalea Vallesi

COLONNELLA – Un pomeriggio di musica. Mercoledì 15 maggio dalle ore 16 Ermal Meta incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album “Non abbiamo armi – Il Concerto”.

Si tratta di una raccolta composta da molti brani eseguiti dal vivo al concerto tenutosi al Forum di Assago di Milano il 28 aprile 2018 e da dodici brani dell’album “Non abbiamo armi” registrati in studio. In più ci sono due inediti: “Un’altra volta da rischiare” feat JAx e “Ercole” attualmente in rotazione nelle radio.

Il cantautore è reduce da un fortunatissimo tour in acustico nei maggiori teatri italiani, con il quartetto classico “Gnu Quartet” che ha fatto registrare sold out in ogni città.

Questa di Colonnella è una delle ultime uscite pubbliche dell’artista che si riposerà dopo tre anni di instancabile attività musicale sia dal vivo che in studio, poichè ha annunciato che si ritirerà per alcuni mesi e tornerà al suo pubblico non prima della fine del 2020 (sono comunque in programma la partecipazione ai Music Award all’Arena di Verona il 4 e il 5 giugno e un concerto in Canada il 9 giugno). La data del firmacopie al Centro Commerciale “Val Vibrata” era già stata fissata per il 31 marzo, ma poi è stata spostata per impegni concomitanti dell’artista.

Fino al 15 maggio sarà possibile acquistare l’album “Non abbiamo armi-Il concerto” presso: MediaWorld, Conad Colonnella Val Vibrata e Mondadori Bookstore del centro commerciale “Val Vibrata”. E’ importante comunque ricordare che l’organizzazione dell’evento non ha precluso l’acquisto del doppio cd o dvd presso altri negozi, quindi coloro che già ce l’hanno potranno in ogni caso partecipare al firma-copie, l’importante è che non rechi già l’autografo.

Per salire sul palco, invece, occorre inderogabilmente la liberatoria immagini sia per adulti che per minori, scaricabile al link: https://val-vibrata.klepierre.it/News/Ermal-Meta2

Una interessante iniziativa collaterale è stata poi organizzata per la gioia di tutti i fans di Ermal Meta.

In evidenza sulla pagina facebook del centro commerciale “Val Vibrata” è stato indetto un contest per incontrare Ermal Meta.

Entro le ore 16 di lunedì 13 Maggio è possibile scrivere e commentare l’immagine del post con una strofa della canzone di Ermal Meta che ciascuno preferisce o ama di più!

L’autore della frase che riceverà più “like” potrà incontrarlo mercoledì 15 maggio prima del firmacopie.

