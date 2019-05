Samb verso le sfide finali, in attesa di conoscere la prossima avversaria dopo la vittoria per 3-1 a Fermo. In studio anche il centrocampista rossoblu Ludovico Rocchi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E adesso play off. La Samb domenica prossima giocherà in trasferta contro Vicenza o Sudtirol con, a disposizione, soltanto la vittoria per passare il turno. Ne parleremo durante la nostra trasmissione “Scienziati nel Pallone” in diretta dalle ore 18.45 su Riviera Oggi dagli studi di Special Price Arredamenti in Corso Mazzini 202 a San Benedetto.

Ospiti della serata il calciatore della Samb Ludovido Rocchi, e l’esperto Roberto Raneri insieme a Nazzareno Perotti. Come sempre presente anche l’opinionista e tattico Walter Del Gatto.

In studio anche il giornalista Giuseppe Buscemi con la sua cartolina, e poi spazio alla lavagna per il confronto tattico, e il pagellone finale.

Per le vostre domande: whatsapp 3289519554, mail info@rivieraoggi.it o commentare gli articoli su RivieraOggi.it

Conduzione di Pier Paolo Flammini e Giulia Riccetti.

