MARTINSICURO – La disoccupazione è un problema molto percepito in Italia, sotto tanti aspetti: il dato Istat riferito a marzo di quest’anno pone la disoccupazione generale al 10,2%, mentre quella nella fascia 15-24 anni è al 30,2%.

Investire nel mondo dell’intrattenimento – dichiara Simone Tommolini, co-fondatore di Okay Group – vuol dire credere nei collaboratori e nelle loro capacità, perché nel nostro campo siamo tutti a diretto contatto con il pubblico e riusciamo a dare il meglio di noi stessi quando si genera empatia”.

Okay Group è una società specializzata nell’organizzazione di eventi, animazione commerciale e animazione turistica a livello nazionale. Far parte del suo team di professionisti significa garantire la massima professionalità in ogni fase del progetto: ideazione, progettazione, realizzazione e comunicazione.

Per completare il suo organigramma, Oka Group ricerca, non solo per la stagione estiva ma per eventi durante tutto l’anno e in tutta Italia, Marche ed Abruzzo compresi, cinquanta collaboratori tra animatori sportivi, fitness, coreografi, ballerini, performers, tecnici audio e luci, capi animazione.

Le selezioni sono già aperte, si può partecipare inviando foto e curriculum a risorse@okayacademy.com, per informazioni si può contattare il numero 393/9500733.

