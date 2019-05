ACQUAVIVA PICENA – La seconda edizione di Acquaviva Comics, a cura della sambenedettese Omnibus Omnes, avrà il suo culmine il 17 e il 18 maggio ad Acquaviva, con la cerimonia di premiazione, la inaugurazione della mostra e un incontro con il noto autore e sceneggiatore di Zagor Moreno Burattini.

Quest’anno il tema del concorso è dedicato a una icona del fumetto italiano: il famoso Alan Ford, col gruppo TNT, che quest’anno compie 50 anni. Protagonisti i ragazzi dei Licei Artistici di tre province: il Liceo Licini di Ascoli Piceno, il Liceo Preziotti di Fermo e il Liceo Montauti di Teramo.

Ben 140 le opere partecipanti al concorso, in cui gli studenti hanno dato vita, con estro, fantasia e bravura, a tante versioni di Alan Ford. “Sono opere bellissime, i ragazzi hanno fatto davvero un ottimo lavoro”, dice Barbara Riga, assessore del Comune di Acquaviva Picena. Tocca ora ai giudici, noti sceneggiatori e disegnatori del fumetto italiano tra cui Moreno Burattini, Pasquale Frisenda, Marco Ghion, Pasquale Ruju, Fabiano Ambu, Pasquale del Vecchio e Andrea Bormida, decidere chi saranno i vincitori.

Tra i primi commenti alla visione delle opere dei ragazzi, giungono dalla giuria i complimenti per originalità delle idee e realizzazione tecnica. Mentre sale l’attesa per il podio dei vincitori dei Licei Artistici, le scuole elementari di Acquaviva Picena sono anch’esse in fermento per il concorso a loro dedicato: Supergulp, dove hanno realizzato disegni dedicati ai loro fumetti e supereroi preferiti.

Una grande festa per il fumetto, definito la “nona arte”; dice la Presidente Omnibus: “I grandi protagonisti anche quest’anno sono loro: gli studenti dei Licei Artistici e, per la prima edizione, i bambini delle scuole elementari di Acquaviva. E’ solo stimolando la creatività dei giovani che possiamo dare una valida e costruttiva alternativa a quella che io chiamo la “ipnosi elettronica” dei cellulari e dei computer, che spesso portano a una passività artistica. Con carta, tele e colori, si può creare un mondo”.

