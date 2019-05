FERMO – Da Espresso Rossoblu.

Franco Fedeli, che ha visto la partita da Roma, commenta Fermana-Samb 1-3.

“Se sono soddisfatto per la bella vittoria nel derby, tra l’altro la sua prima gara da presidente della Samb? Sì mi ricordo. Finalmente abbiamo iniziato a giocare bene anche se dobbiamo soffrire sempre fino all’ultimo minuto, il gol loro ad un minuto dalla fine non ci voleva. Adesso chi ci tocca visto che la vittoria del Vicenza nel finale ci ha tolto la possibilità di giocare in casa la prima gara? Probabilmente presidente potrebbe toccarle di arrivare fino a Bolzano per tornare a veder giocare la sua Samb, sarà così se il Monza non dovesse vincere la Coppa Italia.

In ogni caso adesso sono molto più speranzoso di un mese fa, sto vedendo quella squadra che avevo immaginato all’inizio del campionato. Ho visto un Di Massimo straordinario. Adesso dobbiamo restare concentrati e dare continuità ai dieci gol segnati nelle ultime quattro gare. In effetti abbiamo avuto anche a Rimini la possibilità di fare tre gol, sarebbe stato un filotto incredibile di 12 reti in quattro gare da un tris cadauno”.