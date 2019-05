FERMO – L’ultima giornata di campionato al termine di una stagione difficile per la Samb che oggi ha l’opportunità di migliorare la sua classifica per entrare ai playoff da posti migliori. Di fronte la Fermana, a pari punti in classifica coi rossoblu, che non vuole farsi sorpassare. I canarini, per non perdere la nona posizione, devono vincere.

Magi deve fare a meno di Gelonese e Rocchi, alle prese con guai muscolari e lascia pure capitan Rapisarda in panchina schierando nel suo 3-5-2 Celjak esterno destro. A centrocampo Signori con Caccetta e Bove. Davanti Di Massimo e Stanco.

Inizialmente indicato in panchina dalla distinta, capitan Rapisarda invece gioca. E’ D’Ignazio che all’ultimo si accomoda in panchina, il giovane napoletano infatti soffre di un’infiammazione all’anca ed era in dubbio pure alla vigilia. Fissore allora scala e fa l’esterno sinistro.

Le formazioni:

Fermana (3-5-2) Marcantognini; Soprano, Comotto, Scrosta; Maloku, Misin, Giandonato, Grieco, Sperotto; Zerbo, Lupoli. In panchina: Valentini, D’Angelo, Guerra, Nepi, Sarzi Puttini, Van Der Heijjden, Otranto, Marozzi, Malcore, Maurizi, Fofana, Contaldo Allenatore: Flavio Destro

Samb (3-5-2) Sala; Celjak,Miceli, Biondi; Rapisarda, Caccetta, Bove, Signori, Fissore; Stanco, Di Massimo. In panchina: Pegorin, Rinaldi, Calderini, Brunetti, Ilari, De Paoli, Cecchini, Panaioli, Russotto Allenatore: Giuseppe Magi

Arbitro: Federico Longo di Paola. Assistenti: Gaetano Massara (Reggio Calabria) e Roberto Terenzio (Cosenza)

Note: 700 tifosi da San Benedetto

Marcatori: 25′ pt Stanco (S)

Angoli: 1-1

DIRETTA

primo tempo

1’ Subito un’occasione di testa per Arturo Lupoli sugli sviluppi di un piazzato, palla a lato.

Samb in campo praticamente col 3-4-1-2. Bove sta dietro le punte Stanco e Di Massimo con Caccetta e Signori stretti in mezzo

2′ Bove prova a pescare i compagni da piazzato al limite dell’area. Allontana la Fermana.

4′ Spinge la Samb che adesso guadagna il primo angolo. Niente di fatto dalla battuta affidata a Di Massimo.

7′ Fallo di Miceli su Maloku, punizione dal limite per la Fermana, pericolosissima contando anche che i canarini giocano a favore di vento.

8′ Parte Lupoli che prende in pieno la barriera.

10′ Stanco liberato al limite dell’area prova il destro da fuori al volo: alto non di molto!

20′ Palla lunga di Signori a cercare Di Massimo che nell’aggancio sente tirare e si tocca dietro alla coscia. Vedremo se si tratta di qualcosa di serio, intanto il numero 7 continua a correre.

23′ Punizione dai 25 metri per la Samb, oggi in maglia bianca. Bove sul pallone che scodellerà dentro l’area. Allontana però la Fermana un cross molto basso.

25′ Palla buona a liberare Stanco sulla sinistra: parte il mancino e il portiere respinge, poi va ancora il numero 9 col destro e insacca! SAMB IN VANTAGGIO! (FOTO)

26′ Subito l’occasione per il pari della Fermana con Grieco ma Sala respinge. Poi contropiede Samb con Signori liberato davanti a Marcantognini che blocca a terra il sinistro debole del centrocampista rossoblu.

