FERMO – L’ultima giornata di campionato al termine di una stagione difficile per la Samb che oggi ha l’opportunità di migliorare la sua classifica per entrare ai playoff da posti migliori. Di fronte la Fermana, a pari punti in classifica coi rossoblu, che non vuole farsi sorpassare.

Magi deve fare a meno di Gelonese e Rocchi, alle prese con guai muscolari e lascia pure capitan Rapisarda in panchina schierando nel suo 3-5-2 Celjak esterno destro. A centrocampo Signori con Caccetta e Bove. Davanti Di Massimo e Stanco.

Le formazioni:

Fermana (3-5-2) Marcantognini; Soprano, Comotto, Scrosta; Maloku, Misin, Giandonato, Grieco, Sperotto; Zerbo, Lupoli. In panchina: Valentini, D’Angelo, Guerra, Nepi, Sarzi Puttini, Van Der Heijjden, Otranto, Marozzi, Malcore, Maurizi, Fofana, Contaldo Allenatore: Flavio Destro

Samb (3-5-2) Sala; Biondi, Miceli, Fissore; Celjak, Caccetta, Bove, Signori, D’Ignazio; Stanco, Di Massimo. In panchina: Pegorin, Rinaldi, Calderini, Brunetti, Ilari, De Paoli, Cecchini, Panaioli, Russotto Allenatore: Giuseppe Magi

Arbitro: Federico Longo di Paola. Assistenti: Gaetano Massara (Reggio Calabria) e Roberto Terenzio (Cosenza)

