SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Momenti di apprensione questa mattina, domenica 5 maggio, durante la Santa Messa delle ore 10 che stava officiando don Gabriele Paoloni, parroco di San Filippo Neri. Il sacerdote ha accusato un malore proprio durante la celebrazione tanto che la messa è stata interrotta con conseguente intervento di un’autoambulanza.

All’ospedale di San Benedetto sono stati fatti degli accertamenti e don Gabriele è stato anche sottoposto ad una tac per una verifica approfondita, ma ad ogni modo non sono emersi particolari problemi e il malore sembra dovuto ad un abbassamento di pressione. Il sacerdote non ha mai perduto la lucidità.

A don Gabriele i migliori auguri di buona guarigione dalla redazione di Riviera Oggi.

