L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di San Benedetto contesta la cancellazione della legge 30 del 18 giugno 1987 che prevedeva “provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Benedetto, Emanuela Carboni, critica duramente la Regione Marche e il consigliere regionale sambenedettese Fabio Urbinati per “un bel regalo fatto ai cittadini”, ha scritto ironicamente su un post Facebook.

“La legge regionale numero 8 del 18 aprile scorso ha abrogato la legge regionale numero 30 del 1987 che rimborsava le spese ai malati oncologici. Vergogna! Caro Urbinati nel tuo discorso in conferenza stampa stamattina hai fatto riferimento alle eccellenze del nostro territorio. E questo cos’è? La sinistra dalla parte del popolo? Come farà chi non potrà permettersi le cure?”

L'amministrazione della Regione Marche ha fatto un bel regalo ai cittadini. La legge regionale n.8 del 18 aprile… Gepostet von Emanuela Carboni am Samstag, 4. Mai 2019

