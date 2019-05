Grande partecipazione per il convegno-esibizione organizzato nel pomeriggio di sabato 4 maggio all’ex Gil nell’ambito del progetto “Piccoli Scienziati Cercasi” organizzato dall’associazione “Impariamo dalla Natura”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scienza e Ambiente. Si è svolto questo pomeriggio il convegno “Siamo tutti Leonardo” rientrante nel progetto “Piccoli Scienziati Cercasi” organizzato sabato 4 maggio dall’associazione “Impariamo dalla Natura” di Colli del Tronto e finanziato dalla Fondazione Carisap con il patrocinio della Regione Marche e la collaborazione della Città di San Benedetto, della Riserva Naturale Sentina degli istituti scolastici sambenedettesi.

L’incontro si è svolto nei locali dell’ex Gil, sul lungomare Marconi e rientra nel progetto iniziato nel 2018 e che proseguirà fino al marzo 2020 che ha coinvolto i ragazzi delle terzi elementari e di prima media dei tre Istituti Scolastici Comprensivi sambenedettesi e una Alternanza Scuola-Lavoro che ha visti protagonisti i ragazzi di una classe Terza del Liceo (qui sotto nella foto durante la presentazione).

Gli studenti si sono adoperati in attività di “Visual Census”, ovvero laboratori in classe e uscite sul campo con le quali si sono raccolte informazioni circa la presenza di animali e piante tipiche di un territorio; e “Biomimetica”, ovvero la scienza che studia i processi biologici naturali per cercare soluzioni sostenibili ai problemi tecnologici e progettuali dell’uomo.

Durante l’incontro o “Exhibition”, gli alunni hanno mostrato al folto pubblico presente i risultati dei loro lavori e delle loro analisi alla presenza anche del dottor Marco Castellazzi (biologo marino e docente universitario oltre che autore della trasmissione televisiva Geo&Geo).

