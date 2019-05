SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Le parole dell’amico e giovane collega consigliere Valerio Pignotti, di cui apprezzo l’ironia quale elemento preferibile rispetto a verbali ed inutili violenze, stimolano alcune riflessioni”. A parlare è il capogruppo di Fratelli d’Italia Gianni Balloni che da ieri ha accolto nel partito tre consiglieri comunali di maggioranza (Pierfrancesco Troli, Giovanni Chiarini e Antonella Croci) oltre al vicesindaco Andrea Assenti, una trasmigrazione che ha scatenato un commento piuttosto ironico da parte di un altro capogruppo, quello di Forza Italia Valerio Pignotti (clicca qui).

“Lo ringrazio (Pignotti ndr.) per la considerazione che ha di me, ma definirmi regista dell’operazione che ha visto l’ingresso di importanti esponenti dell’attuale amministrazione in Fratelli d’Italia è eccessivo” chiosa Balloni “semplicemente la compagine locale di Fratelli d’Italia sta perseguendo ciò che la presidente Giorgia Meloni ha auspicato avvenisse e come espresso nel discorso conclusivo ad Atreju 2018, ricorrente annuale festa di F.d.I. in quel di Roma ed a cui ero presente quale membro dell’Assemblea Nazionale”.

“Nell’occasione Giorgia Meloni ha annunciato il progetto di costruire un grande movimento dei Conservatori e Sovranisti italiani, un grande contenitore, plurale e coraggioso, che abbia l’obiettivo di difendere la libertà, l’identità, la tradizione e l’interesse nazionale italiano. Un movimento che sappia aprirsi alle tante esperienze in cerca di una casa ed una causa, in particolare a chi milita nelle varie esperienze civiche”.

“Concetto espresso e ribadito anche nella recente Conferenza Programmatica di Torino dove io stesso ho avvalorato ed auspicato tale processo di apertura. Non può quindi che esservi la personale soddisfazione nel vedere realizzato tale progetto nel mio territorio di militanza”.

“La soddisfazione personale e del partito di Fratelli d’Italia è, in realtà, ancora maggiore vista la qualità di chi ha deciso di abbracciare questo progetto: il Vice Sindaco Andrea Assenti, il Presidente del Consiglio Giovanni Chiarini, i Consiglieri Antonella Croci e Pierfrancesco Troli, con cui tutti peraltro sono legato da pregressa amicizia e stima. Comunque non solo accolgo il sostegno del collega Valerio Pignotti, non banalmente ad un ruolo personale che poco o nulla di per sé possa significare, ma proprio perché abbiamo lo stesso concetto di importanza dell’azione politica all’interno dell’ampia e nazionale struttura che ha ogni partito, nel contribuire responsabilmente alla missione di rendere sempre più efficace ed effettiva la collaborazione politica del centrodestra nell’interesse del territorio e di tutti i cittadini”.

