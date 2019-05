Samuel Tavoletti, giovane esponente di Forza Italia, difende la scelta dell’Amministrazione in merito all’evento sambenedettese del prossimo 9 giugno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Una cifra irrisoria se si pensa alla portata dello spettacolo”: così Samuel Tavoletti, esponente di Forza Italia Giovani, difende la scelta dell’Amministrazione Comunale rispetto allo spettacolo delle Frecce Tricolori del prossimo 9 giugno a San Benedetto.

“Un evento che sarà una opportunità per lanciare la nostra città: verranno spesi 15 mila euro per l’unica tappa marchigiana, ma ho letto molti commenti ostili a questa scelta. Ma San Benedetto vive di turismo e oggi la città ha bisogno di un piano di marketing territoriale che vada a formare delle reti di attività con i privati che, invece, devono essere protagonisti del marketing turistico. Dando per scontato il mio parere su questo piccolo investimento, voglio concludere la mia analisi dichiarando che la nostra città ha grandissime potenzialità su questo fronte e ha l’obbligo di effettuare una svolta positiva nell’incremento della stagione estiva e nella destagionalizzazione” conclude.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.