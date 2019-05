SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Bottega Di Antonio, la realtà della Parrocchia di Sant’Antonio da Padova di San Benedetto, anche quest’anno torna in scena, per il quinto anno consecutivo, con il nuovo spettacolo-musical “Romeo e Giulietta. L’amore oltre ogni confine”.

“In un momento in cui tutto sembra allontanarci dal bene, dall’accoglienza, dall’accettarsi, la storia di questi due giovani ragazzi ha dato lo spunto per riscoprire il valore dell’amore, del condividere del saper perdonare. Un Amore che supera nazioni, continenti e colori” dicono dalla parrocchia “una speranza che diventa certezza e che ridona la forza per poter continuare ad affrontare ogni giorno il quotidiano e le sofferenze, nella liberazione e riscoperta della croce con cui Gesù ha vinto sul male”.

Lo spettacolo andrà in scena al Palariviera il 25 maggio alle ore 21.

