Tra i comportamenti non idonei l’utilizzo del cellulare alla guida e il mancato uso delle cinture oltre alla non regolarità su assicurazione e revisione

FERMO – Questura di Fermo al lavoro oggi, 3 maggio, per la sicurezza della collettività.

Pattugliata la fascia costiera e l’entroterra.

Sono stati effettuati diversi posti di controllo con numerosi individui e veicoli controllati che portavano ad elevare alcune sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, come l’uso del cellulare alla guida e il mancato utilizzo delle cinture, con ritiro di documenti ed il fermo amministrativo di un veicolo per assenza di revisione e assicurazione.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

