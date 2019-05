SAN BENEDETTO DEL TRONTO – AGGIORNAMENTO – Alle 19 il dato dei biglietti venduti parla di 500. Mancano 200 tagliandi per chiudere la prevendita visto che la capienza massima del settore ospiti del Recchioni è 700 posti.

Il dato provvisorio dei biglietti venduti per l’ultima trasferta della regular season della Samb fanno sorridere. Venduti, ad oggi, infatti 400 biglietti per Fermana-Samb ai rossoblu, gara in previsione per domenica alle ore 15.

La prevendita chiude domani, sabato, alle ore 19. Il giorno della partita il botteghino del Recchioni sarà chiuso.

