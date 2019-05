SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In prossimità della definizione dell’ordinanza balneare 2019, i rappresentanti della Confesercenti Fiba Balneari e del Turismo Regionale Marche si sono incontrati stamane presso la Capitaneria di Porto, per il rinnovo delle informazioni per le checklist obbligatorie.

Alla decima edizione del progetto spiagge amiche e sicure, le strutture turistiche del territorio sono invitate a partecipare, anche per la raccolta della cartellonistica obbligatoria, all’incontro del 10 maggio presso il Valentino Resort di Grottammare alle ore 14.30.

La Confesercenti per l’area sud ha invitato tutte le strutture balneari, nonché le attività commerciali ricettive del turismo e del commercio. Interverrà il comandante della Capitaneria di Porto Mauro Colarossi, la vice Presidente della Regione Marche Anna Casini e gli uffici tecnici ai quali Confesercenti ha chiesto un intervento, per illustrare bandi aperti e dare indicazioni agli imprenditori sulle linee del bando discusso al tavolo regionale per il settore balneare.

Interverranno anche il dirigente Regione Marche Pietro Talarico e il funzionario Nadia Luzietti per “le nuove prospettive finanziare del commercio nella Regione Marche”. Tali Interventi sono utili a raccogliere utili informazioni anche sull’ultimo bando aperto del 29 aprile nel settore commercio e turismo con accesso anche per la somministrazione. Saranno illustrate, inoltre, interessanti novità presenti nel nuovo testo di finanziamenti .

Verranno rese testimonianze anche da parte di chi già ha usufruito di contributi per farsi portatori anche di attenzione a eventuali futuri bandi. Il confronto tra i dirigenti dell’Associazione e la Regione consentirà anche di raccogliere problematiche e buone prassi da portare avanti in ottica di sviluppo della propria impresa: ad esempio, comprendere come un investimento possa essere soggetto a richiesta di eventuali contributi a fondo perduto per investimenti a consuntivo e/o a preventivo.

A conclusione della giornata, alle ore 18, si terrà un aperitivo, come augurio per l’avvio della stagione turistica 2019.

