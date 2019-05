SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una Riviera delle Palme dove sventolano tante bandiere blu: San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima hanno ottenuto anche per il 2019 la Bandiera Blu della Feee, riconoscimento assegnato per la qualità delle acque di balneazione e per i servizi della città in relazione al turismo.

Per quanto riguarda San Benedetto questa mattina il sindaco Pasqualino Piunti si è recato al Cnr di Roma, dove è avvenuta la cerimonia di consegna delle Bandiere Blu.

