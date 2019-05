“A tempo indeterminato – fa sapere Strada dei Parchi – per evitare di incorrere in ulteriori contestazioni correlate a presunti pericoli di inquinamento delle acque di superficie”. La questione ha portato scontri politici e non

TERAMO – Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, annuncia che la chiusura delle Gallerie del Gran Sasso nella tratta dell’autostrada A24 tra gli svincoli di Assergi e Colledara/San Gabriele, sarà differita alle ore 24 del 19 maggio.

Strada dei Parchi, nei giorni scorsi, aveva annunciato che, per evitare di incorrere in ulteriori contestazioni correlate a presunti pericoli di inquinamento delle acque di superficie, sarebbe stata costretta, suo malgrado, ad interdire traffico nelle gallerie del Gran Sasso di A24, in entrambe le direzioni di marcia.

La lettera è stata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture Toninelli, al Ministro dell’Ambiente Costa, ai Prefetti di L’Aquila e Teramo, alla Regione Abruzzo, all’Ispra, all’Anas e all’Infn e a tutti i soggetti interessati.

Strada dei Parchi ha ribadito, inoltre, che gli interventi di messa in sicurezza individuati dalla Regione Abruzzo sono estranei al rapporto concessorio relativo alla gestione delle autostrade A24, come riconosciuto dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale sulla Vigilanza delle Concessioni Autostradali.

Nella stessa lettera Strada dei Parchi ha ribadito infine “la propria totale estraneità rispetto alle ipotesi di reato contestate”.

La cosa, ovviamente, ha portato a discussioni politiche e non data l’importanza strategica del tratto e in vista dei prevedibili disagi alla circolazione con eventuali dirottamenti sull’A25 e la vicina Salaria.

Votato all’unanimità l’ordine del giorno messo a punto nella Provincia di Teramo quale sintesi del confronto che si è svolto nella seduta del 30 aprile su richiesta della minoranza. Fra le altre cose si chiede allo Stato il finanziamento integrale degli interventi di messa in sicurezza (172 milioni di euro come quantificato nella delibera di Giunta Regionale 33/2019); l’immediato allontanamento delle sostanze pericolose dall’Infs; la partecipazione delle associazione ambientaliste ai tavoli istituzionali; la pubblicazione on line di tutti gli atti riguardanti i lavori del tavolo istituzionale e che, infine, il commissariamento sia valutato come ipotesi subordinata a quello che si può fare subito “anche per evitare “deresponsabilizzazione”. In ogni caso, si legge nel documento, il commissariamento “deve prevedere specifiche norme per la trasparenza e la partecipazione dei cittadini per evitare quanto accaduto con il precedente Commissario”.

Il documento presentato all’Assemblea ripercorre la storia dei problemi causati dalla coesistenza fra le montagne del Gran Sasso dell’autostrada, del Laboratorio dell’Infs e delle sorgenti captate dagli acquedotti: almeno sette incidenti “più o meno gravi”; un sito che è dentro il Parco, di Interesse Comunitario (Sic) e Zona di Protezione Speciale; lo stoccaggio, tuttora, nei laboratori, di “sostanze pericolose”; i lavori del Commissario nominato dal Governo nel 2004 che alla luce delle indagini della Procura di Teramo si sono rivelate “in parte insufficienti in parte inservibili”.

“Non dobbiamo fare demagogia e populismo; noi non diciamo no a tutto, chiediamo delle cose ben precise e vogliamo avere un ruolo – ha dichiarato il Presidente ringraziando la minoranza per il ruolo di impulso svolto in questa circostanza così come hanno fatto nei loro interventi anche i consiglieri di maggioranza – non possiamo rimandare decisioni che possono e devono essere prese ora”.

Da qui le richieste: oltre a quelle citate si chiede di arrivare alla perimetrazione delle Aree di Salvaguardia già previste dall’art 94 del decreto legislativo 152 del 2006; la valutazione da parte del Ministero delle Infrastrutture se “il comportamento dell’autostrada dei Parchi circa la chiusura del tunnel sia coerente con la convenzione in essere e che in ogni caso vengano assunti tutti i provvedimenti per scongiurare la chiusura del Traforo”.

Oggi, 3 maggio, il documento sarà proposto all’Assemblea dei Sindaci, alle ore 10 nella sala consiliare della Provincia, che per l’occasione è stata allargata alla partecipazione di Regione, parlamentari, associazioni.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.