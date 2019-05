Alle 10 e 30 all’Hotel Calabresi. Al centro delle discussioni il decreto Balduzzi e la tanto chiacchierata diversa applicazione dei suoi criteri e standard fra Sud e Nord delle Marche, anche in relazione ai progetti di nuova edilizia ospedaliera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un incontro che dà seguito alla sua presentazione, molto partecipata, celebrata in sala consiliare di San Benedetto lo scorso 6 aprile. Parliamo del “Comitato Salviamo il Madonna del Soccorso” che organizza, per sabato 11 maggio, un incontro pubblico.

L’evento si terrà all‘Hotel Calabresi e inizierà alle ore 10 e 30. Al centro delle discussioni, come si può apprendere dalla pagina facebook del comitato (CLICCA QUI) il decreto Balduzzi (decreto ministeriale 70 del 2015) e la tanto chiacchierata diversa applicazione dei suoi criteri e standard fra Sud e Nord delle Marche, anche in relazione ai progetti di nuova edilizia ospedaliera.

