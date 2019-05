Dopo 300 ore di formazione e un esame regionale superato è arrivato l’attestato di acconciatore. Francesco Cannella, portavoce acconciatori per la Cna Picena: “Crescere e formare è uno dei valori aggiunti dell’artigianato e di quello che la Cna cerca di fare in tutti i settori che sono di sua competenza”.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Piccoli acconciatori crescono. Sono stati consegnati lunedì scorso gli attestati ai partecipanti del corso, organizzato da Cna Picena e Formart Marche, per avere la qualifica di acconciatore. Dopo 300 ore di formazione a tutto tondo e un esame regionale superato è arrivato il giusto riconoscimento.

“Abbiamo pensato di organizzare la riconsegna degli attestati – spiega Monica Fagnani, resposabile del settore Benessere per la Cna territoriale – nell’aula dove si è svolto il corso, in Cna a San Benedetto del Tronto, invitando anche gli artigiani del direttivo degli Acconciatori Cna per creare quella connessione tra i nuovi acconciatori e quelli che oltre al lavoro si impegnano anche nell’Associazione”.

“Giovani e meno giovani – aggiunge Francesco Cannella, portavoce degli acconciatori della Cna di Ascoli – ovvero un connubio che ci piace rimarcare in quanto facente parte della nostra mission. Da quando sono entrato in Cna, grazie all’invito del compianto Giuseppe Brutti, ho capito che crescere e formare, oltre ad essere continuamente aggiornati, è uno dei valori aggiunti dell’artigianato e di quello che la Cna cerca di fare in tutti i settori che sono di sua competenza“.

