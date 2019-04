SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb ha ripreso oggi gli allenamenti dopo un Lunedi di riposo successivo al bel 3-1 inflitto dagli uomini di Magi al Gubbio, vittoria che di fatti ha assicurato ai rossoblu il certo ingresso ai playoff.

La posizione in classifica è migliorabile ma passa per la trasferta di Fermo dove ai rossoblu basta un pari per sopravanzare i canarini in graduatoria. Le legittime aspirazioni fanno i conti anche con gli infortuni però. E dal bollettino medico diramato in questi minuti dalla stessa Samb si apprende che ci sono diversi hiocatori ai box per problemi muscolari come Gelonese, che soffre una lesione al polpaccio oppure Rocchi che lamenta una lesione al flessore invece e per entrambi solo terapie oggi, con lo staff che dovra valutare ancora l’entità dei loro infortuni.

La società comunica inoltre che non si è allenato nemmeno D’Ignazio per un’infiammazione ai flessori dell’anca. Rientro graduale in gruppo, invece, per Luca Cecchini dopo il lungo stop. In settimana tornerà ad allenarsi con la squadra anche Zaffagnini che, ricorderete a marzo si operò al ginocchio. Non sarà facile rivederlo in campo prima della fine della stagione.

