SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In arrivo eventi sociali per le famiglie.

Con il mese di maggio gli spazi di “Favole a merenda dai nonni” e “Batti il 5” del Centro sociale “Primavera” di via Piemonte a San Benedetto vanno in vacanza: si conclude così il ciclo delle “Puntate festose” condotte dalle educatrici dei nidi e sezioni primavera comunali in raccordo con il coordinamento degli uffici comunali “Servizi per l’Infanzia” e “Terza età”. Questi gli ultimi appuntamenti, tutti con inizio alle 16,30:

Mercoledì 8 maggio si festeggerà la mamma con lo spettacolo di burattini dal titolo “Topo Gigio e Topo Tip festeggiano insieme le mamme” e un laboratorio sul riciclo creativo per realizzare il regalo alla propria mamma.

Giovedì 9 maggio, “Piccolo concerto per la Festa della mamma” con gli allievi dell’Istituto musicale “A.Vivaldi”.

Mercoledì 21 maggio “La storia della Balena Lena”, animazione e laboratorio sul riciclo del progetto “Be Sprint” della cooperativa Cooss Marche.

Giovedì 30 maggio, festa di fine anno “Ludotechi-amo i nonni e le nonne” con animazione e giocolerie a cura della cooperativa “Veritatis Splendor”.

Questo anno di attività ha confermato la bontà della formula dell’incontro intergenerazionale tra nonni e bambini riassunta nella sigla “0-100”: gli incontri hanno attirato non solo genitori e familiari, ma anche operatori delle diverse realtà socio-educative del territorio comunale, con il valore aggiunto della sinergia con le risorse del volontariato e delle cooperative del territorio, soggetti gestori di servizi comunali.

Si ringraziano i bambini, i genitori, gli operatori, i frequentatori dei diversi momenti educativi; un particolare ringraziamento va alla cooperativa “La Picena”, soggetto gestore del Centro “Primavera” per l’accoglienza e la merenda offerta ad ogni appuntamento.

Si ricorda che la partecipazione a tutti gli appuntamenti è gratuita e rivolta ai bimbi dai tre ai sei anni di età, accompagnati dai familiari o adulti di riferimento.

E’ necessaria la prenotazione telefonica al numero 0735-794576 oppure 0735-794303 (Ufficio Servizi per l’Infanzia del Comune di San Benedetto del Tronto).

