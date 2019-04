Il bando, in scadenza oggi 30 aprile ma negli ultimi giorni sono pervenute all’Amministrazione comunale delle manifestazioni di interesse informali che necessitano però di tempo per essere formalizzate

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Più tempo per sostenere il progetto di restauro della Geneviève. L’Amministrazione comunale ha deciso di prorogare al 30 giugno il termine di scadenza dell’avviso pubblico per la ricerca di sponsor a sostegno dell’intervento di restauro della prua della motonave e della sua installazione alla radice del molo sud.

Il bando, in scadenza oggi 30 aprile ma negli ultimi giorni sono pervenute all’Amministrazione comunale delle manifestazioni di interesse informali che necessitano però di tempo per essere formalizzate. Da qui la decisione di offrire più tempo a coloro che vogliono contribuire alla realizzazione del progetto di un monumento alla marineria sambenedettese, in particolare a quella protagonista dell’epopea della pesca oceanica.

