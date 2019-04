SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tante iniziative per il Circolo Tennis Maggioni in questa settimana. La serie B torna dalla doppia trasferta ligure-emiliana con un punto. Nel primo appuntamento a Finale Ligure è arrivata la netta sconfitta per 6 a 0. Ad Albinea c’è stata la bella reazione con il pareggio per 3 pari grazie alle vittorie di Attrice e Lamberti in singolo e doppio. Buono l’esordio di Davide Grossi dopo un periodo di inattività. Appuntamento con Canottieri Roma in casa tra circa 20 giorni dove si spera di recuperare l’altro ragazzo del vivaio, Davide Gabrielli infortunatosi in liguria al primo game.

Al Maggioni le prequalificazioni hanno visto vincitori Massacesi-Mazzoli nel maschile e Paccara-Filippini nel femminile, entrambi della Ternana Padel. Oltre a queste due anche la coppia di casa Cocciò-Zoboletti strappa il pass per il Foro Italico con la finale raggiunta. Peccato per le ragazze Ciabattoni Timi sconfitte in finale.

In contemporanea sabato il Torneo vintage ha riportato indietro di 50 anni mettendo in mostra tenute stupende rigorosamente in bianco e racchette di legno.

Per concludere la serie C maschile del capitano Luca Beradinis ha pareggiato per 3 a 3 con Grottammare garantendosi la permanenza nella serie.

