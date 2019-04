MONTEPRANDONE – Torna l’appuntamento con la Fiera “Madonna della Pace”, giunta alla 18esima edizione, che quest’anno presenta una veste rinnovata grazie all’organizzazione della Seventeen Eventi in collaborazione con il Comune di Monteprandone.

Domenica 5 maggio a Centobuchi, dalle 8 alle 19, in via dei Tigli e via Benedetto Croce ci sarà la fiera vera e propria con stand di produttori alimentari e commercianti ambulanti.

In piazza dell’Unità, invece, sarà aperta un’area giochi per bambini.

Dalle ore 9.30 sono previsti laboratori per bambini curati da Pippi Animazione, poi trampolieri, gonfiabili e salta-salta.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, truccabimbi & palloncini e il Ludobus con tanti giochi in legno e materiali poveri per grandi e per piccini della compagnia due piume

Alle ore 16.30 sarà possibile assistere ad uno spettacolo teatrale in piazza dei ragazzi della Ludi Aps.

Per contatti e informazioni: www.seventeeneventi.it

